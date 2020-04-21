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Чилийского теннисиста из-за допинга дисквалифицировали на 11 месяцев

Евгений НикитюкНет комментариев
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В ITF озвучили решение по делу экс-тридцать восьмой ракетки мира Николаса Джарри.

В январе этого года стало известно, что в конце прошлого сезона Джарри стал положительный допинг-тест: в моче теннисиста были обнаружены запрещенные вещества, в том числе и лигандрол (соединение LGD-4033), который используют для ускорения роста сухой мышечной массы и увеличения силовых показателей в короткие сроки.

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Джарри был обвинен в нарушении антидопинговых правил 4 января 2020 года и был временно отстранен от выступлений с 14 января 2020 года.

В окончательном решении ITF сказано, что теннисист дисквалифицирован на 11 месяцев (до 15 ноября 2020 года). Напомним, что Джарри изначально заявил о том, что, по его мнению, запрещенное вещество могло оказаться в витаминах, которые ему посоветовал доктор.

> Николас Джарри: “Я никогда не принимал никакие запрещенные препараты”

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В своем комментарии по поводу дисквалификации теннисист остался доволен тем, что расследование подтвердило его версию. Кроме того, ITF призвало теннисистов внимательно относится к витаминным добавкам, произведенных в странах Южной Америки, поскольку содержащиеся в них компоненты могут не только не соответствовать антидопинговым стандартам, но и быть опасными для здоровья.

Николас Джарри не намерен оспаривать это решение и поблагодарил всех, кто оказал ему поддержку во время его отстранения и расследования.

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Источник:
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Фото: T13.

Источник: btu.org.ua

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