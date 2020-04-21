Энди Роддик: “В Фонд помощи игрокам могли бы делать взносы еще и бывшие теннисисты”

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Экс-первая ракетка мира озвучил свои идеи по поводу оказания финансовой поддержки низкорейтинговым игрокам.



“Лучшие идеи будут поддержаны как можно сильнее, когда они звучат из уст сильнейших теннисистов. Турниры Большого Шлема должны внести свой вклад, я уверен, что на них будут оказывать давление, – рассказал Роддик в интервью на Tennis Channel. – И в этом случае это не просто так, что к ним приходят и говорят, мол, решите это за нас. Игроки готовы вложить свои деньги в этот Фонд.

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Я написал Роджеру Федереру пару дней назад одну свою идею, когда увидел это предложение. Здорово, что теннисисты будут вносить суммы в зависимости от рейтинга, может быть, получится лучше задействовать действующих игроков, которые входят в список наиболее высокооплачиваемых по заработанным призовым? Например, Энди Маррей (сейчас 129 в рейтинг АТР) внес бы сумму, как игрок топ-5. Я не знаю, какой у него сейчас рейтинг, но он точно не входит в число топ-сотни, которая будет делать взносы.

Также я надеюсь, что будет какая-то возможность для бывших теннисистов тоже сделать свой вклад. Я уверен, что есть очень много игроков, которые уже не выступают, но за время своей карьеры в Туре они сумели заработать значительные суммы. Если бывшие игроки захотят помочь, было бы хорошо, чтобы у них была возможность подключиться к этой инициативе. Идея объединить усилия и собрать средства, в любом случае, это хорошая идея. Я надеюсь, что её удается воплотить в жизнь”.

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Источник:

tennis.com

Фото: Getty Images.