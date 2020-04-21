Новак Джокович: “Чтобы помочь теннисистам, другие игроки могут по желанию внести свою сумму”

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Теннисные ассоциации планируют собрать более 6 миллионов долларов, чтобы помочь игрокам

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Штеффи Граф – победительница турнира первых ракеток мира в WTA

Турнир первых ракеток мира: голосуйте за своих фавориток в WTA

Голосование: Штеффи Граф – Мартина Хингис. Турнир первых ракеток мира

Первая ракетка мира и президент Совета игроков АТР объяснил во время трансляции в Instagram, что свой вклад теннисисты будут делать добровольно.



“Игроки в индивидуальном порядке могут сделать такой взнос, какой захотят. Ранее я говорил с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем и постарался предложить финансовую модель, свое предложение, сколько каждый игрок, в зависимости от своего рейтинга, может пожертвовать в фонд помощи. Но заставить игроков отдавать деньги – это трудно, независимо от их рейтинга. Поэтому я понимаю, что существуют разные мнения. Я приглашаю всех, кто любит теннис, кто хочет, чтобы теннис выжил как спорт, сделать свой взнос”.

Джокович отметил, что привлечение к этой инициативе топ-игроков (100 из одиночного и 20 из парного рейтингов) крайне важно, несмотря на то, что ведущие теннисные организации играют ключевую роль в наполнении фонда. “Мне кажется, что игроки должны проявить свою солидарность, показать, что они могут объединятся в такие моменты, продемонстрировать игрокам с низким рейтингом, что мы о них не забываем, что они есть, что они существуют. Я думаю, что мы еще не до конца понимаем, насколько большие трудности испытывают игроки, которые находятся на позициях 250-300 в рейтинга и до 1000. К слову, я получил много положительных откликов, писем с благодарностью от многих низкорейтинговых игроков. Но, очевидно, что это не только моя инициатива”.

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В комментарии сербский теннисист не назвал ориентировочный взнос, который планирует сделать ATP, отметив, что это “внушающая сумма денег”. В СМИ пишут, что на программу помощи её организаторы могут перечислить в общей сложности более 6 миллионов долларов. Напомним, что к сбору денег подключились ATP, WTA, ITF и все четыре турнира Большого Шлема.

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Источник:

opencourt.ca

Фото: Getty Images.