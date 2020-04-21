Роджер Федерер: “Первые 6 недель после операции у меня был хороший прогресс, но потом он замедлился”

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Швейцарский теннисист стал гостем прямого эфира на странице Рафаэля Надаля в Instagram.



Рафаэль Надаль: Наконец-то! (испанцу долго не удавалось подключить швейцарца к трансляции)

Роджер Федерер: Мы подключились? Я не знаю, в ком было дело, в тебе или во мне?

РН: Я однозначно уверен, дело было во мне.

РФ: И я тоже. Я тоже подключался, то отключался, не знаю сколько раз.

РН: Мы слишком старые для таких вещей.

РФ: О, Боже мой, ты не мог выбрать более подходящего кандидата. Как ты, с тобой всё в порядке, семья, друзья, всё хорошо?

РН: Да, все еще хорошо. Как я тебе говорил пару дней назад, ситуация не очень хорошая, но лучше немного. Мы никуда не можем выходить, но со всеми всё в порядке. Как у тебя?

РФ: Все в порядке, мы дома у себя, как и все. С одной стороны, приятно, что мы не обязаны путешествовать, но ты знаешь, как тяжело сейчас в мире. От этого тебе просто некомфортно. Все здоровы, семья…

РН: Родители?

РФ: Да, родители здоровы, это такое облегчение. Твоя академия сейчас открыта или, должно быть, закрыта?

РН: Она закрыта, мы пока не знаем, когда сможем открыться. Мы следуем рекомендациям. Я немного раньше рассказывал в трансляции, что в академии живут 85 учеников, 70 сотрудников, тренеры, физиотерапевты, повара и так далее. Они все заботятся о детях. Несколько дней назад я общался с тренерами, все довольны. Пока ребята не могут тренироваться.

РФ: Ты не играл с Индиан-Уэллса?

РН: Да, я не прикасался к ракетке с того времени.

РФ: Идеально! Ты не сможешь больше играть, когда мы вернемся!

РН: Я надеюсь, что я буду что-то помнить. А ты играешь?

РФ: Я немного играл со стенкой, я работаю над восстановлением колена.

РН: Как колено, лучше?

РФ: Нормально. Первые шесть недель был хороший прогресс, но потом он немного замедлился. Сейчас снова становится лучше. У меня много времени, поэтому я не тороплюсь. Это единственный хороший момент. В конце концов, я просто хочу, чтобы у меня было здоровое колено, мне не важно, когда я смогу вернуться. Так что, я немного играл напротив стенки, восстанавливался и делал упражнения по фитнесу. У меня все окей, я счастлив. Не знаю, сколько у тебя было операции, для меня это вторая, и во второй раз мне проще. Но через третью операцию мне бы проходить не хотелось, это точно.

РН: Нет, лучше не надо.

РФ: Именно, да-да.

РН: Как минимум, не во время нашей теннисной карьеры.

РФ: Однозначно. Может, одну можно будет сделать позднее. Но не сейчас.

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Источник:

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Фото: Getty Images.