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Теннис

В Лондоне хотят провести показательный турнир с участием топ-игроков

Евгений НикитюкНет комментариев
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В Великобритании игроки также поддерживают идею проведения выставочных соревнований.

Ранее ряд организаций в разных странах Европы озвучили инициативу о создании показательных туров, соревнований или серии матчей с участием ведущих теннисистов.

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В летний период в Лондоне также планируют создать выставочные соревнования при поддержке Джейми Маррея, экс-лидера парного рейтинга. В планах Маррея еще до того, как из-за пандемии коронавируса были отменены официальные соревнования в ATP и WTА, было проведение недельной серии показательных турниров в паре в теннисных клубах в Суррее и Лондоне.

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Сейчас же Джейми Маррей занимается планированием одиночного турнира с групповым форматом, который может пройти где-то в период с 29 июня по 12 июля (даты Уимблдона). При этом матчи пройдут без зрителей, а также, по возможности, без судей. Планируется привлечь топ-восьмерку британских теннисистов, которые будут разделены на 2 группы по 4 человека. Победители квартетов сыграют в финале.

Как отмечают журналисты, комментируя проведение выставочных турниров в Европе, «проблема многих из этих концепций заключается в разработке четких планов, в то же время, в мире нет никакой определенности, как пандемия будет прогрессировать дальше».

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Источник:
telegraph.co.uk

Фото: Kingswood Lawn Tennis Club.

Источник: btu.org.ua

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