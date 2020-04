Эшли Барти: “Сейчас у нас появилась возможность ценить даже самые незначительные вещи”

Элина Свитолина: "В дальнейшем хочу часть своего времени отдавать телевидению"

Про сорт здесь.

Теннисные ассоциации планируют собрать более 6 миллионов долларов, чтобы помочь игрокам

Штеффи Граф – победительница турнира первых ракеток мира в WTA

Турнир первых ракеток мира: голосуйте за своих фавориток в WTA

Первая ракетка мира поделилась своими мыслями по поводу паузы в сезоне



Австралийская теннисистка рассказала о своём карантине в Австралии, общении с коллегами по WTA-туру, реакции на отмену турниров и изменениях после нормализации ситуации с пандемией коронавируса.

“Мне понадобилось некоторое время, чтобы осознать происходящее, как и многим, наверное, во всём мире. Очевидно, что каждый сейчас оказался в уникальной ситуации, зависимо от того, кто в какой стране и какие решения принимает руководство. Но я всегда нахожу что-то хорошее. Для меня это возможность провести больше времени со своей семьёй.

Конечно, то, что теперь у меня нет никакого расписания или графика, непросто. Такого, наверное, ещё не было в моей жизни, учитывая, насколько много неизвестного вокруг сложившейся ситуации. Но на данный момент мы ничего не решаем. Думаю, пауза в мировом спорте будет дольше, чем предполагается. У нас в Австралии всё идёт правильным путём, ситуация улучшается. Но теннисисты находятся по всему миру. Мы должны быть уверены в том, что ничего не будет угрожать их здоровью, и готовиться ко дню, когда всё возобновится.

Я общалась с несколькими девочками, чтобы узнать как они и их семьи. Это Кики [Бертенс], Юлия [Гёргес], Симона [Халеп] и Петра [Квитова]. Мне было интересно узнать, где они живут и так далее, потому что каждая страна сейчас будто под

своим пузырём новостей. Есть много более важных вещей, чем спорт. Для нас главное – это наше здоровье и здоровье семьи, а спорт – всего лишь бонус. Сейчас у нас появилась возможность ценить даже самые незначительные вещи.

Узнавать об отмене крупных турниров было очень странно для меня. Все новости появлялись тогда, когда в Австралии уже глубокая ночь, так что мы просыпались уже с ними. Когда начались первые отмены соревнований, я просто не могла поверить в происходящее. Но с другой стороны, я не была дома осенью и зимой очень долго. Я люблю нашу зиму. На улице больше 20 градусов и безоблачно. Конечно, мне бы хотелось сейчас играть в теннис, но всегда нужно искать что-то положительное, а это для меня быть с семьёй в Австралии во время самой прекрасной поры года.

Весь мировой спорт и не только спорт, а все сферы жизни человека изменятся. Когда ситуация с вирусом наладится и мир вернётся к нормальной жизни, мне действительно будет интересно, что теперь можно будет считать “нормальным”. Не надо концентрироваться на негативе. Мы получили возможность посмотреть на жизнь и вообще всё с другой, положительной, стороны. Как бы не складывалась ваша карьера, где бы вы не работали, я считаю, что это возможность посмотреть на происходящее по-другому.

Сейчас мы должны заботиться о себе, своей семье и близких нам людям. Очень жаль, что мы пока не можем видеться с нашими болельщиками и взаимодействовать с ними. Но надеюсь, что благодаря социальным сетям мы сможем им показать нашу обычную жизнь в домашних условиях. Но нам уже не терпится вернуться на корт и их увидеть”.

> Теннисный сезон приостановлен до 13 июля: все новости по теме

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Golf ✔ Dog walks in the park ✔ Coffee spot ✔ There is no place like home Looking forward to working with the team at @destinationgreaterspringfield to help make a difference in my local community. This is a region close to my heart – I grew up here and still call it home. Proud Queenslander! #springfieldcitygroup @brookwaterliving #australia

Публикация от Ash Barty (@ashbarty) 11 Мар 2020 в 9:10 PDT