Лига Муратоглу UTS – теннисному про-Туру: “Это не война”

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Патрик Муратоглу раскрыл детали своего нового спортивного проекта.



Возобновление теннисного сезона, намеченное на 13 июля, по понятным причинам висит в воздухе. Неизвестно, смогут ли игроки пересекать границу, восстановятся ли авиасообщения. По этой причине многие турниры, запланированные на лето, уже объявили о своей отмене.

Однако, возобновление внутренних национальных соревнований становится все более реальным, особенно после выступления Патрика Муратоглу, который в субботу объявил о новом проекте и запуске отдельной профессиональной системы. Её обозначили под вывеской Ultimate Tennis Showdown (UTS), которая будет функционировать параллельно с АТР и WTA-турами.

Муратоглу, основатель UTS-тура, детализировал концепт нового детища в эфире “Radio France”.

“UTS будет транслироваться в лайв-режиме на своей платформе и предложит 10 матчей за уик-энд на протяжении пяти недель. На первых порах поединки пройдут без зрителей со строгим соблюдением санитарных норм. Тур отметит премьеру на кортах Академии Biot в департаменте Приморские Альпы (Alpes-Maritimes) 16 мая – на пятый день после предположительного окончания карантина во Франции. Давид Гоффен, Стефанос Циципас, Бенуа Пэр и Фабио Фоньини первыми подтвердили свое участие на турнире”, – подчеркнул Патрик Муратоглу.

Стоит обратить внимание, что данный проект не временно адаптированный под пандемию COVID-19. UTS предполагает призовой фонд в несколько миллионов долларов и ежегодную основу. “UTS-тур – не единичный выстрел, а полноценный чемпионат длиною в сезон и рассчитанный на несколько лет. Игроки будут зарабатывать очки, призовые и определять победителя общей гонки”, – говорит Муратоглу ресурсу Tennis Majors.

На данный момент имена всех участников еще не известны, но можно с уверенностью сказать, что представитель Австралии Алексей Попырин сразится с Давидом Гоффеном в матче-открытии.

“Мы собираемся провести тесты на наличие известного вируса и поместить участников на 15-дневный карантин. И затем мы снова проведем повторные анализы перед тем, как приступить к соревнованиям. По причинам безопасности ни наставникам, ни родственникам игроков не будет позволено находиться на корте. Впрочем, мы ищем пути их интеграции в процесс. Например, через наушники. Игроки будут сидеть друг напротив друга во время паузы, а не на одной стороне. Все болбои обязуются надеть перчатки. У каждого игрока будут свои мячи, которые будут помечены”, – детализировал Муратоглу.

Конечно, турнир будет следовать рекомендациям правительства относительно возможности проведения подобного мероприятия.

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Источник:

tennismajors.com

Фото: Getty Images.