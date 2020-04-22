Мама Кори Гауфф: “Другие юниорки игнорировали мою дочь, не понимая, как ей удавалось побеждать в столь юном возрасте”

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Кэнди Гауфф рассказала о трудностях, с которыми её дочь сталкивалась в течение своей юниорской карьеры
Мама 16-летней американки, которая постоянно ездит с ней на турниры, пообщалась с The New York Times о ранней карьере своей дочери.
“Самым сложным моментом было время после US Open-2017. Тогда Коко дошла до финала и в возрасте 13 лет стала самой юной финалисткой за всю историю турнира. Это успех привел к росту напряжения между ней и другими юниорками.
Коко чувствовала себя одинокой во время турниров, что, в свою очередь, приводило к грусти. Она также чувствовала себя несчастной. Я бы не хотела использовать слово “зависть”, однако отношение других девочек было очень похожим на это. Они игнорировали ее, не понимая, как ей удавалось побеждать в столь юном возрасте.
Кроме того, Коко с третьего класса находится на домашнем обучении и когда в 13 лет она зарегистрировалась в социальных сетях, она увидела, что теряет значительную часть социальной жизни, которая есть у тех, кто ходит в обычные школы.
Она видела, как другие выкладывают фото с различных школьных мероприятий, и начала задумываться о том, как её жизнь могла бы выглядеть без тенниса”.
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Happy mother’s day mommy❤️
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Источник:
www.nytimes.com
Фото: Getty Images.