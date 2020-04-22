Мама Кори Гауфф: “Другие юниорки игнорировали мою дочь, не понимая, как ей удавалось побеждать в столь юном возрасте”

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Кэнди Гауфф рассказала о трудностях, с которыми её дочь сталкивалась в течение своей юниорской карьеры



Мама 16-летней американки, которая постоянно ездит с ней на турниры, пообщалась с The New York Times о ранней карьере своей дочери.

“Самым сложным моментом было время после US Open-2017. Тогда Коко дошла до финала и в возрасте 13 лет стала самой юной финалисткой за всю историю турнира. Это успех привел к росту напряжения между ней и другими юниорками.

Коко чувствовала себя одинокой во время турниров, что, в свою очередь, приводило к грусти. Она также чувствовала себя несчастной. Я бы не хотела использовать слово “зависть”, однако отношение других девочек было очень похожим на это. Они игнорировали ее, не понимая, как ей удавалось побеждать в столь юном возрасте.

Кроме того, Коко с третьего класса находится на домашнем обучении и когда в 13 лет она зарегистрировалась в социальных сетях, она увидела, что теряет значительную часть социальной жизни, которая есть у тех, кто ходит в обычные школы.

Она видела, как другие выкладывают фото с различных школьных мероприятий, и начала задумываться о том, как её жизнь могла бы выглядеть без тенниса”.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy mother’s day mommy❤️ Публикация от Coco Gauff (@cocogauff) 14 Май 2017 в 4:49 PDT

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Источник:

www.nytimes.com

Фото: Getty Images.