Надаль, Халеп и легенды тенниса поддерживают идею об объединении ATP и WTA

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Теннисисты в соцсетях ответили Роджеру Федереру по поводу слияния двух руководящих ассоциаций.



Напомним, что швейцарский теннисист в Твиттере поднял тему об объединении ATP и WTA. “Из этого кризиса могут выйти две ослабленные ассоциации или одна более сильная”, – написал на своей странице Федерер.

Рафаэль Надаль: “Роджер, ты знаешь из наших обсуждений, я полностью согласен, что было бы прекрасно, если бы из этого мирового кризиса мы бы вышли, объединив мужской и женский теннис в рамках одной организации”.

Билли Джин Кинг: «Я поддерживаю, я говорила об этом еще с начала 70-х. Один голос, женский и мужской теннис вместе, – это давно было моим видением игры. Я рада, что мы сходимся во мнении. Давайте сделаем так, чтобы это произошло».

Дилан Алкотт: «Да, Роджер! Пожалуйста, может ли тур для теннисистов-колясочников тоже подключиться к этому?»

Также в комментариях свою выразили поддержку Гарбинье Мугуруса, Донна Векич, Патрик Макинрой, Борис Беккер, Диего Шварцман, Белинда Бенчич, Петра Квитова, Джуди Маррей.

Известно, что в конце прошлой недели состоялась онлайн-конференция руководителей всех главных органов в теннисе. Накануне ATP, WTA, ITF и турниры Большого Шлема объявили о совместной программе помощи игрокам.

Ранее идею объединения также озвучил глава ATP Андреа Гауденци. Во время паузы в сезоне пресс-службы Туров запустили выпуск общего медиапроекта “Tennis United”.

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Фото: Getty Images.