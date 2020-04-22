Свитолина указала причину участия в онлайн-турнире

Элина Свитолина прокомментировала Mutua Madrid Open

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Источник – btu.org.ua.

Онлайн-турнир по теннису Mutua Madrid Open является выгодным с финансовой стороны.

Об этом рассказала первая ракетка Украины Элина Свитолина.

“Это будет виртуальный теннис, будем играть друг против друга и, конечно же, в ATP и WTA будут разные сетки. Сетка будет состоять из 16 приглашенных игроков. Будем играть джойстиком. Им очень трудно контролировать игрока и вообще не знаю, как это все будет. Посмотрим. Призовой фонд очень мотивирует, поэтому будем тренироваться.

В этой игре делают твоего игрока, который выглядит примерно так же, как и ты. Вроде бы можно выбрать только форму. Но есть одна проблема: характеристики игрока (скорость, мощность) делают сами разработчики. Может, в этой игре будет что-то не так”, – рассказала Свитолина.