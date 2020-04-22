Теннисные ассоциации собирают средства для помочь игрокам

Теннисные ассоциации планируют помочь игрокам
#ATP, #ITF, #WTA
Про сорт здесь.
Источник – btu.org.иа.
Организаторы всех четырех турниров Grand Slam, ATP, WTA и ITF разрабатывают совместную программу финансовой поддержки игроков, которые оказались в затруднительном материальном положении из-за отмены соревнований.
Об этом сообщает btu.org.ua.
Ожидается, что в рамках такой программы могут собрать более 6 млн долларов.
Напомним, US Open может состояться без зрителей.
Также, в Германии снимут фильм о Беккера.
Источник: champion.com.ua