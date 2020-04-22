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Теннис

Теннисные ассоциации собирают средства для помочь игрокам

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Теннисные ассоциации планируют помочь игрокам

#ATP, #ITF, #WTA

Про сорт здесь.

Источник – btu.org.иа.

Организаторы всех четырех турниров Grand Slam, ATP, WTA и ITF разрабатывают совместную программу финансовой поддержки игроков, которые оказались в затруднительном материальном положении из-за отмены соревнований.

Об этом сообщает btu.org.ua.

Ожидается, что в рамках такой программы могут собрать более 6 млн долларов.

Напомним, US Open может состояться без зрителей.

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Также, в Германии снимут фильм о Беккера.

Источник: champion.com.ua

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