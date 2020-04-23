ATP и WTA прокомментировали совместное сотрудничество и объединение

Новости

Элина Свитолина: "В дальнейшем хочу часть своего времени отдавать телевидению"

Про сорт здесь.

Теннисные ассоциации планируют собрать более 6 миллионов долларов, чтобы помочь игрокам

Штеффи Граф – победительница турнира первых ракеток мира в WTA

Турнир первых ракеток мира: голосуйте за своих фавориток в WTA

Андреа Гауденци и Стив Саймон отмечают положительный эффект, который дает совместная работа организаций.



«То, что Федерер написал в Твиттере о возможности объединения женского и мужского Туров, конечно, не было громом среди ясного неба, – пишет журналист Кристофер Клери. – Новый глава ATP Андреа Гауденци подтвердил, что такой интерес реален».

Напомним, что вчера топ-теннисисты и бывшие игроки в соцсетях положительно отозвались на возможность объединения Туров, о чем ранее на своей странице написал Роджера Федерер. “Из этого кризиса могут выйти две ослабленные ассоциации или одна более сильная”, – считает Федерер.

«У нашего спорта есть большая возможность, если мы сможем вместе проникнуться этим духом сотрудничества и единства. Последняя совместная работа руководящих органов только укрепила мою веру в то, что максимизировать наш потенциал и предоставить болельщикам на турнирах, перед телевизором и онлайн оптимальный опыт может именно объединение. Одна из наших сильных сторон и то, что отличает нас от многих других видов спорта, – это когда на самых больших аренах объединяются мужчины и женщины. Мы ждем с нетерпением продолжения нашего сотрудничества и обсуждений с WTA и другими участниками процесса по всем аспектам нашего бизнеса», – цитирует Гауденци журналист.

Такая же позиция указана и в заявлении главы WTA Стива Саймона: «WTA всегда тесно сотрудничало с разными участниками и управляющими организациями в нашем спорте, чтобы дать ответ на те вызовы, с которыми мы сталкиваемся из-за пандемии COVID-19. Как часть этого процесса, мы постоянно находимся в контакте с АТР, а наше внимание сосредоточено на здоровье и благополучии наших игроков и всех в нашем спорте, как и на тех обстоятельствах, которые влияют на Туры и нашу готовность возобновить турниры. Долгое время я утверждаю, что мы будем лучше, как спорт тогда, когда будем работать вместе, и последние несколько недель только подтвердили это. Мы в предвкушении от продолжения наших обсуждений, как мы можем сообща работать эффективно, чтобы наша самоотдача для болельщиков и многих ключевых участников была наибольшей».

Глава Tennis Australia и директор Открытого чемпионата Австралии Крейг Тайли соглашается с таким видением, которое как никогда становится актуальным в условиях мирового кризиса.

«Если есть такая возможность, чтобы все 7 руководящих органов в теннисе нашли общее решение во благо будущего тенниса, потому что большая отдача происходит тогда, когда и мужчины, и женщины объединяются. Есть такой шанс, при котором каждая из сторон сможет использовать успех друг друга и получить пользу от сотрудничества, – говорит Тайли. – Существует большой список моментов, которые необходимо включить при рассмотрении такого плана и это сделать сложно. Мы можем только приветствовать любые совместные действия и диалог. Слишком много людей решают, каким будет календарь, как будет проходить сезон и это нужно минимизировать. Если это можно свести к одной организации, то так это и должно быть».

Известно, что в конце прошлой недели состоялась онлайн-конференция руководителей всех главных органов в теннисе. Накануне ATP, WTA, ITF и турниры Большого Шлема объявили о совместной программе помощи игрокам. Во время паузы в сезоне пресс-службы Туров также выпускают общий медиапроект “Tennis United”.

> Теннисный сезон приостановлен до 13 июля: все новости по теме

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Фото: БТУ.