Циципас и Муратоглу будут собирать деньги для игроков, которые находятся за пределами топ-100 в рейтинге

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Стефанос Циципас и один из его тренеров Патрик Муратоглу призывают всех желающих подключиться к их инициативе.



Сделать свое пожертвование или принять участие в аукционе с лотами от греческого теннисиста можно на сайте благотворительного проекта, который Циципас и Муратоглу назвали “Beyond 100 Support”.

“Я надеюсь, что благодаря созданию этой платформы, процесс будет двигаться дальше и его поддержат мои коллеги по теннису”, – говорит Стефанос.

Ранее Патрик Муратоглу, который также является тренером Серены Уильямс, написал открытое письмо с призывом к руководящим теннисным органам оказать игрокам финансовую поддержку.

В конце прошлой недели состоялась онлайн-конференция руководителей всех главных органов в теннисе. Накануне ATP, WTA, ITF и турниры Большого Шлема объявили о совместной программе помощи игрокам.

Президент Совета игроков ATP Новак Джокович заявил, что теннисисты могут на добровольной основе сделать свои взносы.

Известно, в теннисной академии Муратоглу планируют провести матч в рамках созданной ими теннисной лиги.

Let’s support our sport together. https://t.co/ppROGj8eXy pic.twitter.com/6IIvJ2OpFn — Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) April 23, 2020

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



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Фото: Getty Images.