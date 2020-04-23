Энди Маррей: “Я ушел в самоизоляцию еще до начала карантина, потому что приболел”

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О возобновлении сезона

“В сентябре я бы предпочел сыграть на грунте, если соревнования будут. Но я немного скептично настроен по поводу того, что они смогут состояться. Я представляю себе это так, что теннис будет одним из последних в мире спорта, кто вернется к нормальной жизни. Очевидно, у нас есть игроки, тренеры, команды, которые со всего мира собираются в одном месте. Я был бы удивлен, если к сентябрю мы снова смогли бы играть. Нужно, чтобы весь мир вновь жил в нормальном ритме и чтобы путешествия проходили как обычно, после этого теннис смог бы вернуться в календарь, особенно крупные соревнования.

Если говорить конкретно о Ролан Гаррос, скажем, ситуация в Европе улучшилась, но есть конкретные страны, в которых до сих есть проблемы. Если у вас есть турнир, на который из-за запрета не могут приехать люди или выступить игроки, то, мне кажется, что турнир от этого останется только в проигрыше”.

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О финансовой помощи игрокам

“Игрокам, которые находится на позициях 250-300 в рейтинге будет действительно тяжело. Я думаю, что в последние пару лет были некоторые изменения, но их, должно быть, было недостаточно. Иногда ты видишь чек чемпиона турнира Большого Шлема, это где-то $4 миллиона, я не знаю точно. Могли бы эти деньги быть использованы лучше и не стоит ли их отдать на ранние раунды или в квалификацию, или для развития мелких турниров?”.

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О добровольной самоизоляции

“Четыре недели назад я почувствовал, что приболел, в таком состоянии я находился 2-3 дня. Это было еще до начала карантина, так что я сам пробыл в самоизоляции 4-5 дней до того, как он стартовал. Многие люди, с которыми я общался, испытывали какие-то симптомы и чувствовали себя немного приболевшими, но трудно узнать, действительно ли ты заразился этим вирусом или нет. И, очевидно, что тесты нужно сохранять для тех, кто находится в тяжелой ситуации и для медиков на передовой”.

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Источник:

cnn.com

Фото: Getty Images.