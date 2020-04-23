СМИ: в ATP и WTA обсуждают объединение по нескольким направлениям

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Выживание в условиях мирового кризиса подталкивает теннисные организации к поиску новых решений, в том числе, и к возможному объединению.



«Насколько мы понимаем, – пишет Расселл Фуллер, – между ATP и WTA прошли предварительные переговоры. Но быстрых решений ждать не стоит, хотя в долгосрочной перспективе это может произойти, пускай даже и в тех секторах, где их слияние будет выгодно обеим сторонам». По мнению журналиста, обсуждение касательно объединения ведется на данный момент пока по отдельным направлениям (например, маркетинг, трансляции или другие).

Напомним, что сегодня топ-теннисисты и бывшие игроки в соцсетях положительно отозвались на возможность объединения Туров, о чем ранее на своей странице написал Роджера Федерер. “Из этого кризиса могут выйти две ослабленные ассоциации или одна более сильная”, – считает Федерер.

Представители и ATP, и WTA в интервью в этом месяце так или иначе подчеркивали необходимость действовать сообща в условиях мирового кризиса.

«Сейчас теннис входит в топ-5 как в мужских видах спорта, так и в женских, – рассказал глава АТР Андреа Гауденци. – Пока остальные виды спорта сосредоточены в основном на участниках-мужчинах. Следующие несколько лет мы можем провести в борьбе за крохи, хотя перед нами открывается море возможностей. Наши конкуренты – это не только другие виды спорта, но и другие развлечения. Мы боремся за внимание людей, за их деньги. Существуют огромные инвестиции, которые необходимо направить в один центр. Нам нужно мечтать о большем в качестве коллективной единицы. Нам нужно говорить на одном языке и говорить правду. Действительно, некоторые маленькие жертвы потребуются от всех. Я думаю, что это будет нелегко, мы все склонны ставить свои интересы выше всех остальных. Но из-за кризиса мы стоим на распутье: наша игра либо сможет продвинуться вперед, либо мы разделимся еще больше».

В начале апреля идею объединения Туров озвучила экс-исполнительный директор WTA и бывший директор турнира «Connecticut Open» Энн Вустер.

«За все 35 лет моей карьеры в теннисе я ни разу не сталкивалась с таким кризисом, – говорит Вустер. – Справиться с ним можно будет только тогда, когда теннис будет един. Я всегда верила, что правильным для тенниса будет тот вариант, при котором будет работать одна общая организация. Я действительно верю, что положительной стороной этого кризиса будет расширение сотрудничества. До какой степени – я не знаю. Думаю, что если теннис справится с этим периодом и дальше будет бороться за свое существование, то делать это нужно правильно».

По словам Вустер, объединение ATP и WTA ранее пугало представителей Большого Шлема.

«Вы должны понимать, что когда в 90-е ATP и WTA стали проводить совместные турниры, то это стало революцией в то время. Мэйджоры были очень напуганы такой кооперацией. Например, они не хотели, чтобы у нас был общий турнир в Индиан-Уэллс, а только в Майами. Сотрудничество между всеми 7 органами в теннисе сейчас как никогда необходимо, но раньше мы никогда не видели, чтобы это случалось.

Конкуренция на рынке будет очень высокой, когда спортивные соревнования вернуться в нашу жизнь. Теннис будет бороться за время, за деньги, за просмотры по телевизору, за контракты со спонсорами с очень многими другими видами спорта. Так что, наибольшее внимание сейчас нужно сфокусировать на том, чтобы выработать стратегию, как нам представлять себя на мировой арене».

Известно, что в конце прошлой недели состоялась онлайн-конференция руководителей всех главных органов в теннисе. Накануне ATP, WTA, ITF и турниры Большого Шлема объявили о совместной программе помощи игрокам. Во время паузы в сезоне пресс-службы Туров также выпускают общий медиапроект “Tennis United”.

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Источник:

bbc.com

Фото: Getty Images.