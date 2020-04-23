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Теннис

Свитолина: Хочу часть своего времени отдавать телевидению

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Элина Свитолина прокомментировала опыт интервьюера

#Свитолина

Про сорт здесь.

Источник – btu.org.ua.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина во время карантина попробовала себя в роли интервьюера и побеседовала с ультрамарафонцем Флорианом Нойшвандером и тріатлоністом Джеймсом Лоуренсом.

Об этом рассказала сам теннисистка.

“Попробовала совершенно новую для себя сферу. Я очень долго готовилась к интервью и понимаю, что это нелегкая работа, особенно для тех людей, которые вообще не в этой сфере. Конечно, это тоже спорт, но вопрос о том, как они этого достигли, немного другие.

Мне очень понравилось. Может, в дальнейшем я захочу какую-то часть своего времени отдавать телевидению, каким-то шоу. Мне это интересно, и думаю, что сейчас появилось время, чтобы попробовать себя в чем-то новом”, – сказала Свитолина.

Напомним, Свитолина указала причину участия в онлайн-турнире.

Источник: champion.com.ua

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