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Теннис

Ястремская: Сейчас всем нелегко

Сергей СумскойНет комментариев
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская сообщила, как карантин влияет на тренировочный процесс.

По ее словам, такое случилось впервые в теннисном туре, потому на данный момент всем сейчас нелегко.

«Я думаю, что сейчас всем нелегко. Даже тем, кто имеет возможность тренироваться, для них это тоже трудно. Ведь такого длинного перерыва у нас в туре еще не было. Считаю, что все будут серьезно настроены, когда возобновится сезон», – приводит слова Ястремской «Суспільне Спорт».

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Про сорт здесь.

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Тэги: Даяна Ястремская
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