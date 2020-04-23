Ястремская: Сейчас всем нелегко

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сообщила, как карантин влияет на тренировочный процесс.

По ее словам, такое случилось впервые в теннисном туре, потому на данный момент всем сейчас нелегко.

«Я думаю, что сейчас всем нелегко. Даже тем, кто имеет возможность тренироваться, для них это тоже трудно. Ведь такого длинного перерыва у нас в туре еще не было. Считаю, что все будут серьезно настроены, когда возобновится сезон», – приводит слова Ястремской «Суспільне Спорт».

Про сорт здесь.