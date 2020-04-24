Директор Открытого чемпионата Австралии рассказал о страховке турнира от пандемии и сценариях теннисного сезона

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Крейг Тайли пообщался с журналистами по поводу возобновления соревнований.



«У нас было полное страхование и страхование на случай пандемии. После Уимблдона мы, пожалуй, одна из немногих спортивных организаций, которая была застрахована на этот случай. Но в июле истекают сроки, – говорит Тайли. – У нас есть резервный фонд, а также мы приобрели еще и дополнительную страховку, потому что резервный фонд не может покрыть все. Сейчас мы обсуждаем с тем же страховщиком, каким будет наше будущее. Так что, мы были застрахованы, а с 2021 года будем застрахованы уже иначе. Скажу, что нам повезло, что мы провели турнир в 2020 году. Мы смогли заработать, но эти деньги тоже быстро уходят».

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Станут ли в Австралии проводить региональные турниры, о чем сейчас говорят в Европе? «Это то, что мы как раз обсуждаем и вскоре вы об этом узнаете. Нам необходимо подождать, пока многие из этих ограничений будут сняты, прежде чем мы действительно сможем начать соревнования. Пока идут обсуждения, но мы уже в предвкушении. Нам повезло, что теннис является как раз тем видом спорта, где можно применять социальное дистанцирование, но все равно соревноваться. Соперники всегда находятся на расстоянии друг от друга, во время переходов можно тоже расходиться по разным сторонам. Конечно, мы непременно воспользуемся этими преимуществами нашего спорта. Мы также должны отдавать себе отчет, что приближается зима. Корты будут либо закрыты, либо под крышей. В Австралии есть такие регионы, где зимой погода очень суровая».

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Рассматривает ли руководство австралийской федерации такой вариант, при котором все соревнования в этом году будут отменены, а теннис возобновят только с начала следующего года на кортах в Австралии? «Мы бы с радостью открывали бы этот этап (возвращение тенниса). Это один из сценариев, который мы рассматриваем. Еще один сценарий – это Australian Open без зрителей. Другой сценарий – это потенциально проведение турнира в другое время в течение года. И еще один сценарий, который для нас самый плохой, – это вообще никакого Australian Open до 2022 года. Мы должны подготовиться ко всем из них и построить финансовую модель под каждый из таких вариантов».

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Источник:

smh.com.au

Фото: Brett Price.