Элина Свитолина узнала имена соперниц по групповому этапу на виртуальном турнире по теннису

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Состоялась жеребьевка виртуального чемпионата по теннису от организаторов “Mutua Madrid Open”.
16 участников одиночного разряда распределены на 4 группы. Победитель каждой группы будет проходить в четвертьфинал, куда также попадут и игроки, занявшие второе место.
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа 1
Каролина Плишкова (1)
Белинда Бенчич (5)
Фиона Ферро (11)
Карла Суарес Наварро (13)
Группа 2
Элина Свитолина (2)
Йоханна Конта (7)
Виктория Азаренко (12)
Сорана Кырстя (14)
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Группа 3
Бьянка Андрееску (3)
Мэдисон Кис (6)
Кристина Младенович (10)
Каролин Возняцки (16)
Группа 4
Кики Бертенс (4)
Анжелик Кербер (8)
Донна Векич (9)
Эжени Бушар (15)
Напомним, что соревнования пройдут с 27 по 30 апреля.
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Фото: Mutua Madrid Open.