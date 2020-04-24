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Теннис

Элина Свитолина узнала имена соперниц по групповому этапу на виртуальном турнире по теннису

Евгений НикитюкНет комментариев
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Состоялась жеребьевка виртуального чемпионата по теннису от организаторов “Mutua Madrid Open”.

16 участников одиночного разряда распределены на 4 группы. Победитель каждой группы будет проходить в четвертьфинал, куда также попадут и игроки, занявшие второе место.

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа 1
Каролина Плишкова (1)
Белинда Бенчич (5)
Фиона Ферро (11)
Карла Суарес Наварро (13)

Группа 2
Элина Свитолина (2)
Йоханна Конта (7)
Виктория Азаренко (12)
Сорана Кырстя (14)

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Группа 3
Бьянка Андрееску (3)
Мэдисон Кис (6)
Кристина Младенович (10)
Каролин Возняцки (16)

Группа 4
Кики Бертенс (4)
Анжелик Кербер (8)
Донна Векич (9)
Эжени Бушар (15)

Напомним, что соревнования пройдут с 27 по 30 апреля.

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Фото: Mutua Madrid Open.

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Источник: btu.org.ua

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