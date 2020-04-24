Элина Свитолина узнала имена соперниц по групповому этапу на виртуальном турнире по теннису

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Состоялась жеребьевка виртуального чемпионата по теннису от организаторов “Mutua Madrid Open”.



16 участников одиночного разряда распределены на 4 группы. Победитель каждой группы будет проходить в четвертьфинал, куда также попадут и игроки, занявшие второе место.

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа 1

Каролина Плишкова (1)

Белинда Бенчич (5)

Фиона Ферро (11)

Карла Суарес Наварро (13)

Группа 2

Элина Свитолина (2)

Йоханна Конта (7)

Виктория Азаренко (12)

Сорана Кырстя (14)

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Группа 3

Бьянка Андрееску (3)

Мэдисон Кис (6)

Кристина Младенович (10)

Каролин Возняцки (16)

Группа 4

Кики Бертенс (4)

Анжелик Кербер (8)

Донна Векич (9)

Эжени Бушар (15)

Напомним, что соревнования пройдут с 27 по 30 апреля.

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Фото: Mutua Madrid Open.