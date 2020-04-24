Ноа Рубин: “После того, как я выбыл из топ-200 в рейтинге, я практически не зарабатываю”

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“Я почти что надеюсь, что в этой ситуации мы дойдем до крайней точки. И говорить это на самом деле тяжело. Но я надеюсь, что так произойдет, потому что я говорил ATP и WTA, что нужно срочно менять теннис, нужно делать маленькие изменения тут и там, которых не происходило. Поэтому, я надеюсь, что если мы дойдем до крайности, тогда их осенит, мол, у нас проблема, другие виды спорта не страдают так, как мы, нужно что-то сделать и изменить. После того, как я получил травму и выбыл из топ-200, я практически не зарабатываю”.

В прошлом сезоне 24-летний американец провел 46 поединков (24-22) и сумел заработать за год около 157 тысяч долларов. Теннисист закончил выступления в сентябре и вернулся на корты только в январе 2020 года в статусе 249-й ракетки мира. В этом сезоне Ноа одержал 7 побед при 6 поражениях, а его призовые составили $33 тысячи.

“Мне повезло, что раньше свои лучшие результаты я показал на турнирах Большого Шлема, где призовые в 10 раз выше, чем на «челленджере» или турнире серии 250. Это помогает мне оставаться на плаву. Также я не часто путешествую с тренером. Когда я говорю со своими друзьями сейчас, они признаются, что через 2-4 месяца они будут задаваться вопросом, как им платить за съемное жилье, за ипотеку или за что им еще нужно будет платить. Это очень трудное время, я работаю со многими, чтобы мы могли выяснить, что можно сделать или сможет ли это побудить теннис к изменениям.

С этим спортом или с системой должно быть что-то не в порядке, если мы не можем даже помочь игрокам, которые находятся в середине второй сотни, когда у них возникают проблемы. К счастью, я не один из тех, кому сейчас труднее всего. Перед теми, кто находится на 250-й строчке несколько лет, уже возникает вопрос, как платить за аренду”.

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Источник:

eurosport.com

Фото: Getty Images.