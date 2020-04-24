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Ролан Гаррос перенесут еще на одну неделю

Евгений НикитюкНет комментариев
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По сообщениям СМИ, организаторы Открытого чемпионата Франции вновь изменили даты проведения турнира.

По информации издания Le Parisien, Ролан Гаррос планируют провести на неделю позднее, чем та дата, которую озвучили в конце марта. Таким образом, новые даты турнира – с 27 сентября по 11 октября.

Сообщается, что это решение было принято после консультации с ATP и WTA.

Ранее в интервью глава ATP Андреа Гауденци отметил, что французский мэйджор может изменить свои даты из-за проведения грунтового сезона в Турах.

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Напомним, в конце марта Федерация тенниса Франции объявила, что переносит турнир с 18 мая – 7 июня на 20 сентября – 4 октября.

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua

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