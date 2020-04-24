Ролан Гаррос снова перенесли

Ролан Гаррос может состояться в конце сентября
#Ролан Гаррос
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Источник – ukrinform.ua.
Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису вновь изменили даты проведения турнира из-за пандемии коронавирус.
Об этом сообщает Le Parisien.
Турнир планируют сыграть на неделю позже той даты, которую озвучили в конце марта. Таким образом, новые даты соревнований – с 27 сентября по 11 октября.
Первоначально турнир должен был состояться с 18 мая по 7 июня, Федерация тенниса Франции перенесла на период с 20 сентября по 4 октября.
Напомним, Свитолина указала причину участия в онлайн-турнире.
Источник: champion.com.ua