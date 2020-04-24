Сабин Лисицки создала канал на Youtube для уроков с упражнениями

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Бывшая 12-я ракетка мира и финалистка Уимблдона-2013 открыла свой канал на известной видеоплатформе, где записывает физические упражнения.

“Я думала над тем, как могу помочь вам в это сложное время, и решила, раз всё равно записываю видео, то буду выкладывать их на Youtube, чтобы вы могли тренироваться вместе со мной”, – написала немка.

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