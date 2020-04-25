Агент Надаля: “У тенниса будут большие проблемы и эти проблемы будут продолжаться очень долго”

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“Я надеюсь, что мировые лидеры смогут собраться и все проанализировать, чтобы принять правильное решение по поводу сегодняшней ситуации в мире из-за пандемии. Возможно, люди старшего возраста и те, кто находятся в наиболее уязвимом положении, должны будут оставаться дома и выходить только в случае необходимости. Остальные же люди не будут находиться на карантине, но все равно им будет важно соблюдать дистанцию, пока не будет вакцины.

За судьбу тенниса я тоже беспокоюсь. Я думаю, что у тенниса будут большие проблемы и эти проблемы будут продолжаться очень долго. Мы видим, что они уже есть. Какие мои мысли по поводу объединения ATP и WTA? Я тоже об этом думаю, как раз в свете сегодняшней ситуации в мире эта мысль кажется мне перспективной. Я не думаю, что Роджер Федерер решил так пошутить, когда написал об этом. За этим что-то стоит. Я уверен в том, что те люди, которые делают этот бизнес – люди из WTA и ATP – сказали своё слово, иначе он бы этом и не говорил.

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Я не знаю, сколько еще это всё продлится. Месяц, два месяца, шесть месяцев… То, как я вижу эту ситуацию: пока не будет возможности проверять всех людей и действительно определять тех, кто сейчас болен, чтобы их можно было изолировать, – и такой процесс должен происходить в каждой стране – то все будет очень тяжело. Пока не будет вакцины, то организовать массовое мероприятие будет сложно, будь то концерт или спорт, где участвуют 2-3-5 тысяч людей. Кто решится пойти на такой риск? Кто будет первым, кто скажет, мол, мы готовы принять 30-70 тысяч людей. Если так, тогда вы ставите спорт и бизнес на первое место, а не спасение жизней.

Проводить турниры без зрителей – такой сценарий представляется мне невозможным. Теннис не получает никакой прибыли без зрителей. Нам нужны билеты, нужны продажи. Если проводятся матчи, то есть игроки, мячи и болбои. Все будут носить перчатки? Я не вижу, что какой-либо турнир сможет выжить без продажи билетов, кроме, возможно, турниров Большого Шлема. Билеты – это очень важный фактор. Я, честно говоря, не понимаю, как будут проходить эти соревнования… Пока нет вакцины, лекарств, пока не удастся сделать жизнь 50-60% мирового населения спокойной, я не вижу вариантов. Надеюсь, что я не прав!”.

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Источник:

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Фото: Getty Images.