Билли Джин Кинг: “Туры могут объединиться, сейчас правильное время”

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"Вирус и экономические последствия могут стать катализатором перемен в теннисе": что говорят игроки и журналисты о слиянии ATP и WTA

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Американская теннисистка в интервью прокомментировала последние обсуждения по поводу слияния ATP и WTA.



«Когда я увидела, что написал в Твиттере Роджер Федерер, в моей голове пронеcлась мысль: «Это может случится! Это может случится!». Сейчас правильное время. Я знаю, что все равно нельзя сильно радоваться, потому что пока у сетки игроки не пожмут руки, то матч не закончен. Просто это снова вернуло все эти воспоминания из прошлого. Я вспомнила, как тяжело все эти годы мы старались сделать все, чтобы это произошло. В мои времена, мужчины чисто на культурном уровне просто не могли себе вообразить, что нам достанется какая-то копейка».

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К словам Кинг присоединяется Дональд Делл, экс игрок, капитан Кубка Дэвиса, агент и один из основателей ATP.

«Мужчины всегда чувствовали, что они больше доминируют в спорте. На сегодняшний день призовые стали равными для всех, женская игра росла, росла, росла и доросла до таких же равных прав. А ведь лишь в 2000-х годах равные призовые и для теннисистов, и для теннисисток стали нормой. Если действительно существует разумный способ, как объединить ATP и WTA в одну рабочую группу, то это было бы гораздо лучше для тенниса. Есть трудные вопросы, например, как будет осуществляться руководство. Но, если это получится реализовать, то преимущества будут огромными в плане дохода и привлекательности для зрителей».

> “Вирус и экономические последствия могут стать катализатором перемен в теннисе”: что говорят игроки и журналисты о слиянии ATP и WTA

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Источник:

sports.yahoo.com

Фото: Getty Images.