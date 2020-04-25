Надаль попал в одну группу с Монфисом и Марреем на виртуальном турнире по теннису

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Состоялась жеребьевка виртуального чемпионата по теннису от организаторов “Mutua Madrid Open”.



16 участников одиночного разряда распределены на 4 группы. Победитель каждой группы будет проходить в четвертьфинал, куда также попадут и игроки, занявшие второе место.

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа 1

Рафаэль Надаль (1)

Гаэль Монфис (5)

Денис Шаповалов (10)

Энди Маррей (15)

Группа 2

Доминик Тим (2)

Диего Шварцман (8)

Джон Иснер (11)

Давид Феррер (16)

Группа 3

Стефанос Циципас (3)

Фабио Фоньини (7)

Кеи Нисикори (12)

Фрэнсис Тиафо (14)

Группа 4

Александр Зверев (4)

Давид Гоффен (6)

Карен Хачанов (9)

Люка Пуй (13)

Напомним, что соревнования пройдут с 27 по 30 апреля.

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Фото: Mutua Madrid Open.