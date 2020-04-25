Надаль попал в одну группу с Монфисом и Марреем на виртуальном турнире по теннису

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Состоялась жеребьевка виртуального чемпионата по теннису от организаторов “Mutua Madrid Open”.
16 участников одиночного разряда распределены на 4 группы. Победитель каждой группы будет проходить в четвертьфинал, куда также попадут и игроки, занявшие второе место.
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа 1
Рафаэль Надаль (1)
Гаэль Монфис (5)
Денис Шаповалов (10)
Энди Маррей (15)
Группа 2
Доминик Тим (2)
Диего Шварцман (8)
Джон Иснер (11)
Давид Феррер (16)
Группа 3
Стефанос Циципас (3)
Фабио Фоньини (7)
Кеи Нисикори (12)
Фрэнсис Тиафо (14)
Группа 4
Александр Зверев (4)
Давид Гоффен (6)
Карен Хачанов (9)
Люка Пуй (13)
Напомним, что соревнования пройдут с 27 по 30 апреля.
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Фото: Mutua Madrid Open.