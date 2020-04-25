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Теннис

Онс Жабер: “Не считаю хорошей идеей возобновлять сезон в этом году”

Евгений НикитюкНет комментариев
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“Когда начались все отмены, я была немного озадачена, как могут принимать такое решение за месяц и больше до начала самих турниров. Я думала, какая причина их отмены прямо сейчас. Но мы не знали дальнейшую ситуацию. В начале никто не думал, что коронавирус настолько серьёзен. Но, в независимости от обстоятельств, я стараюсь сохранять позитив, потому что никак не могу повлиять на эту ситуацию.

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Мне дольно сильно повезло, что это произошло сейчас, после моего четвертьфинала на Australian Open. Если бы подобное произошло два-три года назад, я бы, наверное, была бы в очень, очень плохом положении. Мне очень хочется, чтобы мы ещё сыграли в этом году, но есть сомнения. Уимблдон отменили, неизвестно состоится ли Ролан Гаррос. Плохо, что у меня до него не было никаких очков для защиты, но для других теннисисток это хорошо, потому им не нужно защищать очки, например, за Индиан-Уэллс или Майами.

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Не считаю хорошей идеей возобновлять сезон в этом году. Возможно, провести какие-то командные турниры или командные матчи, чтобы игроки смогли заработать деньги, но без никакого начисления очков. А затем начать новый сезон в марте. Представим, что оставшейся части сезона и не было. Australian Open и предшествующие ему турниры мы тоже пропускаем, так как сыграли их в этом году, а начать в Индиан-Уэллс, где всё прекратилось. Это будет честно по отношению к другим турнирам Большого Шлема, заработанным нами очкам и вообще всему.

Если честно, думаю, что всё начнёт возобновляться в сентябре. Даже если мы начнём в июле, то что насчёт других турниров или “Шлемов”? Мы просто сыграем ещё на одном-двух “мэйджорах” и пропустим один? Насколько это справедливо, учитывая очки, к другим игрокам. Если мы даже будем играть до октября, то в это время погода в Европе уже не очень хорошая. Погода в Нью-Йорке тоже плохая в октябре. Проблема будет состоять в погоде. Каждый из нас многое потерял. Мы не прекращаем играть в теннис, мы возобновим выступления, но без зачёта очков в рейтинг”.

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua

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