Онс Жабер: “Не считаю хорошей идеей возобновлять сезон в этом году”

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“Когда начались все отмены, я была немного озадачена, как могут принимать такое решение за месяц и больше до начала самих турниров. Я думала, какая причина их отмены прямо сейчас. Но мы не знали дальнейшую ситуацию. В начале никто не думал, что коронавирус настолько серьёзен. Но, в независимости от обстоятельств, я стараюсь сохранять позитив, потому что никак не могу повлиять на эту ситуацию.

Мне дольно сильно повезло, что это произошло сейчас, после моего четвертьфинала на Australian Open. Если бы подобное произошло два-три года назад, я бы, наверное, была бы в очень, очень плохом положении. Мне очень хочется, чтобы мы ещё сыграли в этом году, но есть сомнения. Уимблдон отменили, неизвестно состоится ли Ролан Гаррос. Плохо, что у меня до него не было никаких очков для защиты, но для других теннисисток это хорошо, потому им не нужно защищать очки, например, за Индиан-Уэллс или Майами.

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Не считаю хорошей идеей возобновлять сезон в этом году. Возможно, провести какие-то командные турниры или командные матчи, чтобы игроки смогли заработать деньги, но без никакого начисления очков. А затем начать новый сезон в марте. Представим, что оставшейся части сезона и не было. Australian Open и предшествующие ему турниры мы тоже пропускаем, так как сыграли их в этом году, а начать в Индиан-Уэллс, где всё прекратилось. Это будет честно по отношению к другим турнирам Большого Шлема, заработанным нами очкам и вообще всему.

Если честно, думаю, что всё начнёт возобновляться в сентябре. Даже если мы начнём в июле, то что насчёт других турниров или “Шлемов”? Мы просто сыграем ещё на одном-двух “мэйджорах” и пропустим один? Насколько это справедливо, учитывая очки, к другим игрокам. Если мы даже будем играть до октября, то в это время погода в Европе уже не очень хорошая. Погода в Нью-Йорке тоже плохая в октябре. Проблема будет состоять в погоде. Каждый из нас многое потерял. Мы не прекращаем играть в теннис, мы возобновим выступления, но без зачёта очков в рейтинг”.

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Фото: Getty Images.