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Теннис

Свитолина узнала соперниц на виртуальном турнире

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Турнир состоится с 27 по 30 апреля

#Свитолина

Про сорт здесь.

Источник – ukrinform.ua.

Состоялась жеребьевка виртуального чемпионата по теннису от организаторов Mutua Madrid Open.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Соперницами посеянной под 2-м номером первой ракетки Украины Элины Свитолиной стали британка Йоханна Конта, Виктория Азаренко из Беларуси и румынка Сорана Кирстя.

16 участников одиночного разряда распределены на 4 группы. Победитель каждого квартета будет проходить в четвертьфинал, куда попадут игроки, которые заняли второе место.

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Напомним, Свитолина указала причину участия в онлайн-турнире.

Источник: champion.com.ua

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