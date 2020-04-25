Свитолина узнала соперниц на виртуальном турнире

Турнир состоится с 27 по 30 апреля
#Свитолина
Про сорт здесь.
Источник – ukrinform.ua.
Состоялась жеребьевка виртуального чемпионата по теннису от организаторов Mutua Madrid Open.
Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Соперницами посеянной под 2-м номером первой ракетки Украины Элины Свитолиной стали британка Йоханна Конта, Виктория Азаренко из Беларуси и румынка Сорана Кирстя.
16 участников одиночного разряда распределены на 4 группы. Победитель каждого квартета будет проходить в четвертьфинал, куда попадут игроки, которые заняли второе место.
Напомним, Свитолина указала причину участия в онлайн-турнире.
Источник: champion.com.ua