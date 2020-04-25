Свитолина узнала соперниц на виртуальном турнире

Турнир состоится с 27 по 30 апреля

#Свитолина

Про сорт здесь.

Источник – ukrinform.ua.

Состоялась жеребьевка виртуального чемпионата по теннису от организаторов Mutua Madrid Open.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Соперницами посеянной под 2-м номером первой ракетки Украины Элины Свитолиной стали британка Йоханна Конта, Виктория Азаренко из Беларуси и румынка Сорана Кирстя.

16 участников одиночного разряда распределены на 4 группы. Победитель каждого квартета будет проходить в четвертьфинал, куда попадут игроки, которые заняли второе место.

Напомним, Свитолина указала причину участия в онлайн-турнире.