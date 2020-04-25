US Open могут перенести в Индиан-Уэллс

Нью-Йорк является одним из эпицентров пандемии коронавируса
#US Open
Про сорт здесь.
Источник – sport.ua.
Организаторы US Open рассматривают возможность переноса турнира в Индиан-Уэллс, штат Калифорния.
Об этом сообщает Marca.
Дело в том, что Нью-Йорк, город, в котором проводится турнир, является одним из эпицентров пандемии коронавирус.
По плану US Open-2020 должен начаться 24 августа и завершиться 13 сентября.
Напомним, Свитолина узнала соперниц на виртуальном турнире
Ранее Свитолина указала причину участия в онлайн-турнире.
Источник: champion.com.ua