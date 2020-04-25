Суббота, 25 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисUS Open могут перенести в Индиан-Уэллс
Теннис

US Open могут перенести в Индиан-Уэллс

AdminНет комментариев
Добавлено

Нью-Йорк является одним из эпицентров пандемии коронавируса

#US Open

Про сорт здесь.

Источник – sport.ua.

Организаторы US Open рассматривают возможность переноса турнира в Индиан-Уэллс, штат Калифорния.

Об этом сообщает Marca.

Дело в том, что Нью-Йорк, город, в котором проводится турнир, является одним из эпицентров пандемии коронавирус.

По плану US Open-2020 должен начаться 24 августа и завершиться 13 сентября.

Напомним, Свитолина узнала соперниц на виртуальном турнире

Читайте также:  Снегирь заняла второе место в юниорском рейтинге ITF

Ранее Свитолина указала причину участия в онлайн-турнире.

Источник: champion.com.ua

загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 × 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Свитолина узнала соперниц на виртуальном турнире

Надаль попал в одну группу с Монфисом и Марреем на виртуальном турнире по теннису

Билли Джин Кинг: “Туры могут объединиться, сейчас правильное время”

Ноа Рубин: “После того, как я выбыл из топ-200 в рейтинге, я практически не зарабатываю”

Элина Свитолина узнала имена соперниц по групповому этапу на виртуальном турнире по теннису

Закрыть