US Open могут перенести в Индиан-Уэллс

Нью-Йорк является одним из эпицентров пандемии коронавируса

#US Open

Про сорт здесь.

Источник – sport.ua.

Организаторы US Open рассматривают возможность переноса турнира в Индиан-Уэллс, штат Калифорния.

Об этом сообщает Marca.

Дело в том, что Нью-Йорк, город, в котором проводится турнир, является одним из эпицентров пандемии коронавирус.

По плану US Open-2020 должен начаться 24 августа и завершиться 13 сентября.

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