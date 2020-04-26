Чемпион Ролан Гаррос работает в магазине во время паузы в сезоне

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Кевин Кравиц рассказал в интервью, что попробовал себя в совершенно новой сфере деятельности.



“Я уже давно раздумывал над тем, чтобы присмотреться к какой-нибудь нормальной работе, – признается немецкий теннисист. – И как раз эта пандемия предоставила мне возможность это сделать”.

Победитель Ролан Гаррос-2019 в парном разряде, на счету которого более $1 миллиона призовых, узнал от своего друга, что местному супермаркету требуются сотрудники.

“Сижу ли я за кассовым аппаратом? Нет, я навожу порядок на полках, проверяю, закончились ли сыр или сосиски, складываю пустые коробки и получаю за это 450 евро. На прошлой неделе я был охранником на входе и распылял дезинфицирующее средство на корзины”.

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Кравиц также продолжает тренироваться.

“Как у профессионального теннисиста, у меня есть специальное разрешение, поэтому я могу тренироваться в зале 3-4 раза в неделю. Кроме того, я купил себе ролики и езжу на них вдоль канала. И несколько недель я работал в магазине.

Чему я научился на этой работе? Быть более благодарным. Некоторые мои коллеги каждый день просыпаются в 5 утра и уже через полчаса наполняют полки товарами. Я же, с другой стороны, имею такую роскошь в моей жизни, что смог своё хобби, теннис, превратить в профессию”.





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Источник:

spiegel.de

Фото: Getty Images.

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