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Теннис

Дирк Хордорфф: “Федерер написал об объединении тенниса ради подписчиков”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Вице-президент Федерации тенниса Германии ставит под сомнение возможность слияния ATP и WTA.

“Если бы ITF хорошо бы делала свою работу, то ATP и WTA вообще были бы никому не нужны. В этих мировых ассоциациях ты просто редко можешь встретить настоящих профессионалов, – заявил экс-наставник Янко Типсаревича и Вашека Поспишила в эфире “Kasi Live”. – Слиянием ATP и WTA пока не решено ни одной проблемы. То, что про это написал Роджер Федерер… Ему просто нужно больше подписчиков в своем аккаунте в Твиттере. Поэтому он использует предложение без содержания. Это не дальновидно. Этого недостаточно. Все начинается с ITF и турниров Большого Шлема. Вот с чего вы начинаете. Я за то, чтобы обсудить этот вопрос, если в нем есть смысл. Но сообщение в Твиттере ни на что серьезно не влияет”.

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Напомним, что в среду топ-теннисисты и бывшие игроки в соцсетях положительно отозвались на возможность объединения Туров, о чем ранее на своей странице написал Роджера Федерер. “Из этого кризиса могут выйти две ослабленные ассоциации или одна более сильная”, – считает Федерер.

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Источник:
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Фото: Tennis Tour Talk.

Источник: btu.org.ua

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