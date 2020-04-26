Фелисиано Лопес: “Моя мама работает медсестрой и она заразилась коронавирусом”

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Испанский теннисист в своей авторской колонке на ASB рассказал о личных переживаниях.



“Моя мама по профессии медсестра. Слава Богу, что она уже выздоровела после того, как заразилась коронавирусом. Она с нетерпением ждет, когда вновь сможет приступить к своей работе. Она говорит, что это её профессия, она её выбрала, и в это время в больнице требуется много рук. Я много чему у неё научился и один из таких моментов был тогда, когда я начал участвовать в соревнованиях. Моё разочарование от поражения было огромным и она часто говорила мне: «Сынок, теннис – это игра, настоящая драма – это то, что я вижу в больнице». Я признаюсь, что даже при самых тяжелых поражениях эти слова помогли мне понять, какое значение имеет проигранная игра.

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Мне очень повезло, что я все еще могу наслаждаться обществом моих бабушки и дедушки по материнской линии, которые в возрасте 88 и 90 лет живут одни и они очень самостоятельные. В эти дни, когда мы общаемся, они говорят, что с ними все очень хорошо, но в то же время они беспокоятся о нас. Как это забавно, думаю я, ведь должно быть наоборот. После того, что они пережили, и теперь это… Определенно, наши бабушка и дедушка просто сделаны из другого теста”.

Напомним, что с понедельника стартует виртуальный теннисный чемпионат от организаторов “Mutua Madrid Open” (Фелисиано Лопес – директор испанского турнира).



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Источник:

abc.es

Фото: Getty Images.