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Теннис

Глава ATP: “У тенниса есть большое преимущество перед другими видами спорта”

Евгений НикитюкНет комментариев
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«Мужская аудитория доминируют в большинстве видов спорта, – говорит глава АТР в интервью журналисту Кристоферу Клэри. – У тенниса есть большое преимущество, потому что в современном мире и телеканалы, и спонсоры хотят охватить и мужскую, и женскую аудиторию. В теннисе эти показатели довольно сбалансированы».

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«Если вы говорите только о WTA и ATP вместе, вероятно, уравнение выглядит как один плюс один равняется четыре. Но если вы добавите Большие Шлемы в уравнение, это, вероятно, один плюс один плюс четыре равняется 20», – рассказывает Гауденци об объединении всех сил в теннисе на мировом рынке.

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«Может быть впервые за такой долгий период, – говорит в своем комментарии Тони Годсик, агент Роджера Федерера, – появилось время, хотя никто не знает, сколько именно, и также появился стимул. Объединение Туров может и не сработать, но в конце концов теннис сделает хуже сам себе, если даже не попробует серьезно постараться это сделать».

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У каждого из Туров, пишет Клэри, есть ограниченные резервы: резервы в WTA по оценкам составляют половину резервов ATP.

«Даже до вируса у WTA были проблемы. Можно сказать, что идея объединяться – это хорошая идея, но как это работает в реальности, – подчеркивает экс-глава АТР Крис Кермод. – Эта концепция может быть представлена только в том случае, когда оба Тура будут иметь от этого выгоду. Если это будет достигнуто, тогда это может произойти».

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Источник:
nytimes.com

Фото: Tennis Channel.

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