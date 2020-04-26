Сафин назвал российских тренеров фізруками

Испанцы тренируют и относятся к теннису как к реальной работе

#Сафин

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Источник – championat.com.

В России нельзя научиться профессиональному теннису, поэтому Карен Хачанов и Андрей Рублев поступили правильно, когда уехали тренироваться за границу.

Об этом заявила експерша ракетка мира российский теннисист Марат Сафин.

“Хачанов и Рублев вместе поехали и начали жить своей жизнью. Испанцы тренируют и относятся к теннису как к реальной работе. Научиться играть в России в теннис – ну, не знаю. Не в обиду никому, у нас свежий подход. Мы более-менее тренируем юниоров, а затем происходит переход – и беда.

Еще есть проблемы с физподготовкой, а еще больше с теннисными тренерами. Все по цепочке. Только массажисты всегда были хорошие. У нас кто на что способен. Смотрю на упражнения, которые дают детям, – смешно, идиотизм. А главное, никто из этих псевдотренеров не хочет учиться. Физруки, вот. Они не могут понять смысл, ты не можешь дать человеку делать забеги, как атлету. Нужно работать с весами, чтобы у тебя потом ничего не отвалилось, на координацию.

Есть ребята, которые хорошие, но они же должны собирать команду. Особенно тренера по физподготовке, без него ничего не сделаешь”, – сказал Сафин.