Звезда сериала “Дневники вампира” рассказал о любви к теннису и дружбе с Монфисом

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“С Гаэлем Монфисом была знакома моя жена, она швейцарка. Мы познакомились однажды в компании друзей в Женеве и с тех пор подружились, так что я начал следить за его матчами. Потом я стал следить просто за всеми матчами, я был на US Open и просыпался в 3 ночи, чтобы посмотреть поединки на турнирах в Европе. Я действительно проникся теннисом, я просто обожаю этот спорт.

Что я могу сказать про Монфиса? Он очень расслабленный парень. Как-то мы пересеклись перед его игрой, он выглядел так, что вообще не волновался, слушал музыку. А я, хоть мне просто предстояло посмотреть матч, не знал, куда себя деть от волнения. Гаэль – невероятный спортсмен и хороший парень, он может получать удовольствие, играя перед несколькими тысячами людей.

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В прошлом году я был на финале Рафаэля Надаля и Даниила Медведева в Нью-Йорке. Публика всегда как бы стремится к тому, чтобы поддержать аутсайдера финала, чтобы он выиграл, хотя Надаль один из самых обожаемых игроков в мире. И они потихоньку стали больше поддерживать Медведева. Вдруг, Надаль сумел взять и впитать всю эту энергию публики, завести себя и развернуть все в свою пользу в решающем сете. Тогда я понял, вот, какого это, быть таким, как Рафаэль Надаль.

Кого я считаю величайшим игроком всех времен? Если честно, я до поры до времени вообще не понимал, как игроков то тут, то там называли «GOAT» (a goat – козёл на английском). Это трудный выбор. Хотя я обожаю Надаля, я бы сказал, что это Роджер Федерер. Не только из-за его достижений, но из-за самого тенниса. Его игра это как своего рода искусство, очень изящный теннис, а чего стоит этот одноручный бекхенд. Если бы у меня была возможность встретиться с кем-нибудь из игроков за ужином, я бы хотел пообщаться с ним.

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Есть ли какие-то общие моменты у тенниса и актерского мастерства? Думаю, да, мне кажется, поэтому теннис мне и понравился. Актёрство – это не соревнование, но требует психологической выдержки. Ты должен быть упорным, не стараться обдумывать слишком много, использовать свои инстинкты. Когда я смотрю теннис, для меня это искусство. Я люблю спорт, но когда я смотрю баскетбол и футбол, это не одно и то же, потому что это командная работа. Теннис – это чисто психологическая война один на один”.

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Источник:

tennis.com

Фото: Instagram.

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