Илья Марченко: “Теннисисты должны получать то, что заслуживают”

Новости

Соперницей Свитолиной в первом матче виртуального турнира стала Кырстя

Про сорт здесь.

"Вирус и экономические последствия могут стать катализатором перемен в теннисе": что говорят игроки и журналисты о слиянии ATP и WTA

Элина Свитолина: "В дальнейшем хочу часть своего времени отдавать телевидению"

Теннисные ассоциации планируют собрать более 6 миллионов долларов, чтобы помочь игрокам

Украинский теннисист в Твиттере прокомментировал систему призовых.



“Я думаю, что мы должны исправить систему, а не заниматься такой вот благотворительностью. Теннисисты должны получать то, что заслуживают. И заслуживаем мы гораздо больше чем то, что мы получаем сейчас. Да, с низкорейтинговыми игроками у вас нет спонсоров и зрителей, но без них теннис не смог бы существовать. Бонусы по итогам года (для незкорейтинговых игроков) – это звучит как неплохая идея. Топ-десятка получает этот бонус, почему другим бы его не получать?”.

> Теннисные ассоциации планируют собрать более 6 миллионов долларов, чтобы помочь игрокам



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

twitter.com