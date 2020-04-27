Илья Марченко: “Теннисисты должны получать то, что заслуживают”

Новости
25.04.20 20:14
Соперницей Свитолиной в первом матче виртуального турнира стала Кырстя
23.04.20 14:58
Про сорт здесь.
"Вирус и экономические последствия могут стать катализатором перемен в теннисе": что говорят игроки и журналисты о слиянии ATP и WTA
22.04.20 18:39
Элина Свитолина: "В дальнейшем хочу часть своего времени отдавать телевидению"
21.04.20 20:39
Теннисные ассоциации планируют собрать более 6 миллионов долларов, чтобы помочь игрокам
Украинский теннисист в Твиттере прокомментировал систему призовых.
“Я думаю, что мы должны исправить систему, а не заниматься такой вот благотворительностью. Теннисисты должны получать то, что заслуживают. И заслуживаем мы гораздо больше чем то, что мы получаем сейчас. Да, с низкорейтинговыми игроками у вас нет спонсоров и зрителей, но без них теннис не смог бы существовать. Бонусы по итогам года (для незкорейтинговых игроков) – это звучит как неплохая идея. Топ-десятка получает этот бонус, почему другим бы его не получать?”.
> Теннисные ассоциации планируют собрать более 6 миллионов долларов, чтобы помочь игрокам
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Источник:
twitter.com