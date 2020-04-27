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Теннис

Илья Марченко: “Теннисисты должны получать то, что заслуживают”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

25.04.20 20:14

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Украинский теннисист в Твиттере прокомментировал систему призовых.

“Я думаю, что мы должны исправить систему, а не заниматься такой вот благотворительностью. Теннисисты должны получать то, что заслуживают. И заслуживаем мы гораздо больше чем то, что мы получаем сейчас. Да, с низкорейтинговыми игроками у вас нет спонсоров и зрителей, но без них теннис не смог бы существовать. Бонусы по итогам года (для незкорейтинговых игроков) – это звучит как неплохая идея. Топ-десятка получает этот бонус, почему другим бы его не получать?”.

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> Теннисные ассоциации планируют собрать более 6 миллионов долларов, чтобы помочь игрокам

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Источник:
twitter.com

Источник: btu.org.ua

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