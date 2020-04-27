Люка Пуй: “Сегодня я не верю, что удастся провести Ролан Гаррос”

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– Сезон будет возобновить невероятно сложно в ближайшее время, поэтому не может не радовать инициатива летнего тура от Тьерри Асьона и французской федерации тенниса, так как она дает возможность теннисистам получить игровую практику и вернуть интерес зрителям.

Еще одна великолепная идея – теннисная лига Патрика Муратоглу, которую он запускает вместе с отцом Алексея Попырина. Если у них все получится и меня пригласят сыграть, то мне будет интересно. Прошло уже семь месяцев с тех пор, как я провел свой последний матч. Я тренируюсь без каких-либо целей, их очень сложно сейчас ставить, поэтому возможность играть матчи очень важна!

Возвращение к международным турнирам займет время. Пока теннисисты не смогут путешествовать, тур будет невозможно возобновить. На данный момент мы не имеем никакой информации, но когда вы читаете прессу и слушаете заявление правительства, то крайне сложно представить, что иностранцы смогут приехать в сентябре во Францию. Сегодня я ни на секунду не верю, что удастся провести Ролан Гаррос. Очень надеюсь, что вирус утихнет, как предсказывают многие, в таком случае возможно у нас и получится.

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Источник:

www.lequipe.fr/Tennis/Actualites/Pouille-l-e-interview-avant-le-madrid-open-virtual-pro/1129894