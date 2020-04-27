Матс Виландер: “Пришло время, чтобы теннис сделал небольшой ребрендинг”

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Экс-теннисист и эксперт телеканала Eurosport – о будущем спорта и объединении теннисных ассоциаций.



“Правда в том, и мне не хочется это говорить, но через год или два мы потеряем Роджера Федерера, величайшего игрока в плане создания интереса (к теннису). У нас есть свежая кровь и в мужском, и в женском теннисе, они прекрасные ребята, отличные спортсмены, но они выпадают из центра внимания, пока такие игроки как Федерер, Надаль и Джокович продолжают играть.

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Сейчас действительно пришло время теннису сделать небольшой ребрендинг, чтобы привлечь более молодую аудиторию. Возможно, будет больше совместных турниров, на которых молодых игроков смогут лучше промотировать. Думаю, что сейчас идеальное время, чтобы попытаться сделать так, чтобы собрать эти рабочие отношения воедино. Какие-то турниры не будут работать, как мужские и женские, но другие смогут. Дело в демографическом факторе, в умении быть гибкими и адаптироваться к условиям рынка. Двигаясь вперед, просто необходимо привлекать молодую аудиторию. Средний возраст теннисного болельщика сейчас – за 50 лет”.

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Источник:

reuters.com

Фото: Getty Images.

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