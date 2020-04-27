Прямая трансляция виртуального турнира по теннису (ВИДЕО)

На виртуальном “Mutua Madrid Open” проходит первый игровой день.
Напомним, что в каждой сетке турнира 16 участников распределены на 4 группы. Победитель каждой группы будет проходить в четвертьфинал, куда также попадут и игроки, занявшие второе место.
> Элина Свитолина: “Призовой фонд виртуального турнира очень мотивирует, поэтому буду тренироваться”
> Жеребьевка мужского турнира
> Жеребьевка женского турнира
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ 27 АПРЕЛЯ (начало в 15:00 по местному времени / 16:00 по Киеву)
Английский канал: fb.gg/mutuamadridopen
Испанский канал: fb.gg/playstationES
Про сорт здесь.
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Фото: Mutua Madrid Open.
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