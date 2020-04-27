Стаховский назвал самого талантливого теннисиста в Украине за последние 20 лет

Стаховский хочет сыграть с Долгополовым на Кубке Дэвиса

#Стаховский, #Долгополов

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Источник – xsport.ua.

Александр Долгополов является самым талантливым теннисистом в Украине, что родились на территории Украины за последние 20 лет.

Об этом заявил первая ракетка Украины Сергей Стаховский.

“Александр Долгополов – самый талантливый теннисист, который родился на территории Украины за последние 20 лет. Если Саша вернется после травмы нам не только Израиль, нам любая команда не будет страшна”, – сказал Стаховский.

Стаховский может сыграть вместе с Долгополовым в матче квалификации Кубка Дэвиса против Израиля, который запланирован на сентябрь.

Напомним, Свитолина указала причину участия в онлайн-турнире.