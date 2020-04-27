Стаховский назвал самого талантливого теннисиста в Украине за последние 20 лет

Стаховский хочет сыграть с Долгополовым на Кубке Дэвиса
#Стаховский, #Долгополов
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Источник – xsport.ua.
Александр Долгополов является самым талантливым теннисистом в Украине, что родились на территории Украины за последние 20 лет.
Об этом заявил первая ракетка Украины Сергей Стаховский.
“Александр Долгополов – самый талантливый теннисист, который родился на территории Украины за последние 20 лет.
Если Саша вернется после травмы нам не только Израиль, нам любая команда не будет страшна”, – сказал Стаховский.
Стаховский может сыграть вместе с Долгополовым в матче квалификации Кубка Дэвиса против Израиля, который запланирован на сентябрь.
Напомним, Свитолина указала причину участия в онлайн-турнире.
Источник: champion.com.ua