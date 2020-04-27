Свитолина выступила за объединение ATP и WTA

Элина Свитолина прокомментировала объединение ATP и WTA

#Свитолина

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Источник – btu.org.иа.

Теннис во время пандемии коронавирус должен объединиться.

Об этом рассказала украинская теннисистка Элина Свитолина.

“В WTA нам практически каждый день сообщают новости о состоянии дел. У нас проходят сборы, завтра будет большое собрание, мы будем обсуждать предложение по поводу объединения ATP и WTA, которое озвучили Федерер и Надаль. Думаю, что это правильный шаг для обоих Туров и сейчас правильное время, чтобы это сделать. Потому что в такое трудное время действительно сложно что-то прогнозировать, сейчас проходит много обсуждений по поводу турниров, по поводу отмены соревнований. Думаю, что это во многом зависит от стран и очень сложно предположить, что произойдет дальше. Но, я считаю, что в мире тенниса все должны объединиться”, – рассказала Свитолина.