В Испании планируют провести серию национальных турниров

Новости

Соперницей Свитолиной в первом матче виртуального турнира стала Кырстя

Про сорт здесь.

"Вирус и экономические последствия могут стать катализатором перемен в теннисе": что говорят игроки и журналисты о слиянии ATP и WTA

Элина Свитолина: "В дальнейшем хочу часть своего времени отдавать телевидению"

Теннисные ассоциации планируют собрать более 6 миллионов долларов, чтобы помочь игрокам

Испанская федерация утвердила бюджет для проведения соревнований.



Сообщается, что FET организует 6 национальных турниров для игроков из топ-100.

Соревнования пройдут и среди мужчин, и среди женщин, на них хотят выделить 600 тысяч евро.

Также планируется организовать 12 национальных турниров для теннисистов, которые занимают с 90 по 500 места в рейтингах.

Ранее в испанских СМИ озвучили информацию о продлении паузы в теннисном сезоне до турнира в Цинциннати (середина августа).

Напомним, что в Академии Рафаэля Надаля заявили о готовности предоставить теннисистам свою инфраструктуру для тренировок, проведения сборов и даже для турнира.

> Теннисные туры и выставочные турниры вместо официальных соревнований: все новости по теме

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Источник:

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Фото: FET.

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