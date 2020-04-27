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Теннис

В Испании планируют провести серию национальных турниров

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

25.04.20 20:14

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Испанская федерация утвердила бюджет для проведения соревнований.

Сообщается, что FET организует 6 национальных турниров для игроков из топ-100.

Соревнования пройдут и среди мужчин, и среди женщин, на них хотят выделить 600 тысяч евро.

Также планируется организовать 12 национальных турниров для теннисистов, которые занимают с 90 по 500 места в рейтингах.

Ранее в испанских СМИ озвучили информацию о продлении паузы в теннисном сезоне до турнира в Цинциннати (середина августа).

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Напомним, что в Академии Рафаэля Надаля заявили о готовности предоставить теннисистам свою инфраструктуру для тренировок, проведения сборов и даже для турнира.

> Теннисные туры и выставочные турниры вместо официальных соревнований: все новости по теме

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Фото: FET.

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Источник: btu.org.ua

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