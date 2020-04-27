В Испании планируют провести серию национальных турниров

Новости
25.04.20 20:14
Соперницей Свитолиной в первом матче виртуального турнира стала Кырстя
23.04.20 14:58
Про сорт здесь.
"Вирус и экономические последствия могут стать катализатором перемен в теннисе": что говорят игроки и журналисты о слиянии ATP и WTA
22.04.20 18:39
Элина Свитолина: "В дальнейшем хочу часть своего времени отдавать телевидению"
21.04.20 20:39
Теннисные ассоциации планируют собрать более 6 миллионов долларов, чтобы помочь игрокам
Испанская федерация утвердила бюджет для проведения соревнований.
Сообщается, что FET организует 6 национальных турниров для игроков из топ-100.
Соревнования пройдут и среди мужчин, и среди женщин, на них хотят выделить 600 тысяч евро.
Также планируется организовать 12 национальных турниров для теннисистов, которые занимают с 90 по 500 места в рейтингах.
Ранее в испанских СМИ озвучили информацию о продлении паузы в теннисном сезоне до турнира в Цинциннати (середина августа).
Напомним, что в Академии Рафаэля Надаля заявили о готовности предоставить теннисистам свою инфраструктуру для тренировок, проведения сборов и даже для турнира.
> Теннисные туры и выставочные турниры вместо официальных соревнований: все новости по теме
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Источник:
marca.com
Фото: FET.
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