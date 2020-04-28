Элина Свитолина: “Объединение ATP и WTA – это правильный шаг”

Новости

Соперницей Свитолиной в первом матче виртуального турнира стала Кырстя

Про сорт здесь.

"Вирус и экономические последствия могут стать катализатором перемен в теннисе": что говорят игроки и журналисты о слиянии ATP и WTA

Элина Свитолина: "В дальнейшем хочу часть своего времени отдавать телевидению"

Теннисные ассоциации планируют собрать более 6 миллионов долларов, чтобы помочь игрокам

Украинская теннисистка стала гостьей эфира на телеканале “Eurosport”.



“В WTA нам практически каждый день сообщают новости о положении дел. У нас проходят собрания, завтра будет большое такое собрание, мы будем обсуждать то предложение по поводу объединения ATP и WTA, которое озвучили Федерер и Надаль. Думаю, что это правильный шаг для обоих Туров и сейчас правильное время, чтобы это сделать. Потому что в такое трудное время действительно сложно что-то предсказывать, сейчас проходит много обсуждений по поводу турниров, по поводу отмены соревнований. Думаю, что это во многом зависит от стран и очень сложно предположить, что произойдет дальше. Но, я считаю, что в мире тенниса все должны объединиться”.

> Барбара Шетт: “WTA глупо отказываться от объединения, а ATP это поможет со спонсорами”

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

eurosport.co.uk

Фото: Xinhua.