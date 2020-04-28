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Теннис

Элина Свитолина: “Объединение ATP и WTA – это правильный шаг”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

25.04.20 20:14

Соперницей Свитолиной в первом матче виртуального турнира стала Кырстя

23.04.20 14:58

Про сорт здесь.

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Украинская теннисистка стала гостьей эфира на телеканале “Eurosport”.

“В WTA нам практически каждый день сообщают новости о положении дел. У нас проходят собрания, завтра будет большое такое собрание, мы будем обсуждать то предложение по поводу объединения ATP и WTA, которое озвучили Федерер и Надаль. Думаю, что это правильный шаг для обоих Туров и сейчас правильное время, чтобы это сделать. Потому что в такое трудное время действительно сложно что-то предсказывать, сейчас проходит много обсуждений по поводу турниров, по поводу отмены соревнований. Думаю, что это во многом зависит от стран и очень сложно предположить, что произойдет дальше. Но, я считаю, что в мире тенниса все должны объединиться”.

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> Барбара Шетт: “WTA глупо отказываться от объединения, а ATP это поможет со спонсорами”

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Источник:
eurosport.co.uk

Фото: Xinhua.

Источник: btu.org.ua

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