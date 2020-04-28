Элина Свитолина: “Объединение ATP и WTA – это правильный шаг”

Новости
25.04.20 20:14
Соперницей Свитолиной в первом матче виртуального турнира стала Кырстя
23.04.20 14:58
Про сорт здесь.
"Вирус и экономические последствия могут стать катализатором перемен в теннисе": что говорят игроки и журналисты о слиянии ATP и WTA
22.04.20 18:39
Элина Свитолина: "В дальнейшем хочу часть своего времени отдавать телевидению"
21.04.20 20:39
Теннисные ассоциации планируют собрать более 6 миллионов долларов, чтобы помочь игрокам
Украинская теннисистка стала гостьей эфира на телеканале “Eurosport”.
“В WTA нам практически каждый день сообщают новости о положении дел. У нас проходят собрания, завтра будет большое такое собрание, мы будем обсуждать то предложение по поводу объединения ATP и WTA, которое озвучили Федерер и Надаль. Думаю, что это правильный шаг для обоих Туров и сейчас правильное время, чтобы это сделать. Потому что в такое трудное время действительно сложно что-то предсказывать, сейчас проходит много обсуждений по поводу турниров, по поводу отмены соревнований. Думаю, что это во многом зависит от стран и очень сложно предположить, что произойдет дальше. Но, я считаю, что в мире тенниса все должны объединиться”.
> Барбара Шетт: “WTA глупо отказываться от объединения, а ATP это поможет со спонсорами”
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Источник:
eurosport.co.uk
Фото: Xinhua.