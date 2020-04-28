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Теннис

Элина Свитолина: “Возможно, после пандемии в теннисе добавятся какие-то новые правила”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Сегодня, 10:32

Во вторник Свитолина сыграет два матча на виртуальном турнире по теннису

25.04.20 20:14

Соперницей Свитолиной в первом матче виртуального турнира стала Кырстя

23.04.20 14:58

"Вирус и экономические последствия могут стать катализатором перемен в теннисе": что говорят игроки и журналисты о слиянии ATP и WTA

22.04.20 18:39

Элина Свитолина: "В дальнейшем хочу часть своего времени отдавать телевидению"

Первая ракетка Украины поделилась мнением о возобновлении соревнований в интервью “Фактам”.

— Как, с вашей точки зрения, может измениться мир после пандемии?
— Считаю, что в нашей жизни больше будет digital. Опасение вирусного заражения останется надолго, поэтому многие люди при возможности предпочтут работать из дому. Думаю, большинство школ и университетов будут предлагать дистанционное обучение. Мне кажется, и отношения людей изменятся — в ближайшие годы общение будет немножко на расстоянии.

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— А как, по вашему мнению, изменится мир спорта?
— Для нашей сферы ситуация с пандемией непростое испытание. Ведь на матчах всегда должны присутствовать зрители, а в нынешних условиях это невозможно. Нереальны и сами соревнования спортсменов. Мы не можем, как прежде, осуществлять поездки. Все это для спорта настоящий кошмар.

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— В теннисе что-то изменится?
— Мне кажется, немногое. Возможно, добавятся какие-то новые правила. Быть может, болбои больше не будут приносить мячи. Не думаю, что после пандемии будет приветствоваться такой прямой контакт с атлетом. Возможно, появятся какие-то ограничения и в общении спортсменов со зрителями — например, необходимость строго соблюдать определенную дистанцию. Ходят и такие слухи, что, может быть, какое-то время мы будем играть без зрителей. Конечно, будет очень печально видеть пустые трибуны, потому что когда играешь на большой арене с полным стадионом, испытываешь невероятные ощущения. Зрители придают силы и мотивируют выступать еще лучше.

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— Смогут ли спортсмены зарабатывать на жизнь онлайн? Например, проводя онлайн-тренировки?
— Сейчас в интернете можно найти достаточно много бесплатных советов и мастер-классов, поэтому, не думаю, что такими тренировками можно много заработать.

— Как, с вашей точки зрения, в новых реалиях будут проходить Олимпиады и чемпионаты?
— Это сложный вопрос. Олимпиаду перенесли на следующий год. Очевидно, что будут усилены меры безопасности. Даже не исключено, что Олимпийские игры будут проходить без зрителей. И это будет интересный опыт.

> Элина Свитолина: “В дальнейшем хочу часть своего времени отдавать телевидению”

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— Изменятся ли санитарные нормы в мире спорта?
— У нас в теннисе с этим и до пандемии было строго. Чтобы игроки чувствовали себя комфортно, все многократно тщательно дезинфицировалось — раздевалки, корты, рестораны, комнаты отдыха… Отель, куда мы поселялись, резервировался только для игроков.

— Смогут ли люди, по вашему мнению, путешествовать, как прежде?
— Надеюсь, что все вернется на свои места. Может быть, не так быстро, как хочется, но это произойдет. Ведь туризм очень важен для развития целого ряда бизнесов — отельного, ресторанного… Никто не захочет терять доходы.

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Источник:
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Фото: WTA / Jimmie48 Photography.

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