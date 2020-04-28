Элина Свитолина: “Возможно, после пандемии в теннисе добавятся какие-то новые правила”

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— Как, с вашей точки зрения, может измениться мир после пандемии?

— Считаю, что в нашей жизни больше будет digital. Опасение вирусного заражения останется надолго, поэтому многие люди при возможности предпочтут работать из дому. Думаю, большинство школ и университетов будут предлагать дистанционное обучение. Мне кажется, и отношения людей изменятся — в ближайшие годы общение будет немножко на расстоянии.

— А как, по вашему мнению, изменится мир спорта?

— Для нашей сферы ситуация с пандемией непростое испытание. Ведь на матчах всегда должны присутствовать зрители, а в нынешних условиях это невозможно. Нереальны и сами соревнования спортсменов. Мы не можем, как прежде, осуществлять поездки. Все это для спорта настоящий кошмар.

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— В теннисе что-то изменится?

— Мне кажется, немногое. Возможно, добавятся какие-то новые правила. Быть может, болбои больше не будут приносить мячи. Не думаю, что после пандемии будет приветствоваться такой прямой контакт с атлетом. Возможно, появятся какие-то ограничения и в общении спортсменов со зрителями — например, необходимость строго соблюдать определенную дистанцию. Ходят и такие слухи, что, может быть, какое-то время мы будем играть без зрителей. Конечно, будет очень печально видеть пустые трибуны, потому что когда играешь на большой арене с полным стадионом, испытываешь невероятные ощущения. Зрители придают силы и мотивируют выступать еще лучше.

— Смогут ли спортсмены зарабатывать на жизнь онлайн? Например, проводя онлайн-тренировки?

— Сейчас в интернете можно найти достаточно много бесплатных советов и мастер-классов, поэтому, не думаю, что такими тренировками можно много заработать.

— Как, с вашей точки зрения, в новых реалиях будут проходить Олимпиады и чемпионаты?

— Это сложный вопрос. Олимпиаду перенесли на следующий год. Очевидно, что будут усилены меры безопасности. Даже не исключено, что Олимпийские игры будут проходить без зрителей. И это будет интересный опыт.

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— Изменятся ли санитарные нормы в мире спорта?

— У нас в теннисе с этим и до пандемии было строго. Чтобы игроки чувствовали себя комфортно, все многократно тщательно дезинфицировалось — раздевалки, корты, рестораны, комнаты отдыха… Отель, куда мы поселялись, резервировался только для игроков.

— Смогут ли люди, по вашему мнению, путешествовать, как прежде?

— Надеюсь, что все вернется на свои места. Может быть, не так быстро, как хочется, но это произойдет. Ведь туризм очень важен для развития целого ряда бизнесов — отельного, ресторанного… Никто не захочет терять доходы.

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Источник:

fakty.ua

Фото: WTA / Jimmie48 Photography.

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