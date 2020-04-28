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Теннис

Мадрид (кибертурнир). Циципас разгромил соперников, Надаль и Маррей выиграли свои матчи

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

25.04.20 20:14

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На виртуальном “Mutua Madrid Open” завершился первый игровой день.

ГРУППА 1
Рафаэль Надаль – Денис Шаповалов 4-3
Энди Маррей – Бенуа Пэр 3-1

ГРУППА 2
Диего Шварцман – Давид Феррер 4-3
Диего Шварцман – Джон Иснер 3-1

ГРУППА 3
Стефанос Циципас – Фабио Фоньини 3-0
Фабио Фоньини – Фрэнсис Тиафо 4-3
Стефанос Циципас – Кеи Нисикори 3-0
Кеи Нисикори – Фрэнсис Тиафо 3-0

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ГРУППА 4
Давид Гоффен – Люка Пуй 3-1
Александр Зверев – Люка Пуй 3-1

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Фото: Mutua Madrid Open.

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Источник: btu.org.ua

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