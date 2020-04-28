Мадрид (кибертурнир). Циципас разгромил соперников, Надаль и Маррей выиграли свои матчи

Новости
25.04.20 20:14
Соперницей Свитолиной в первом матче виртуального турнира стала Кырстя
23.04.20 14:58
Про сорт здесь.
"Вирус и экономические последствия могут стать катализатором перемен в теннисе": что говорят игроки и журналисты о слиянии ATP и WTA
22.04.20 18:39
Элина Свитолина: "В дальнейшем хочу часть своего времени отдавать телевидению"
21.04.20 20:39
Теннисные ассоциации планируют собрать более 6 миллионов долларов, чтобы помочь игрокам
На виртуальном “Mutua Madrid Open” завершился первый игровой день.
ГРУППА 1
Рафаэль Надаль – Денис Шаповалов 4-3
Энди Маррей – Бенуа Пэр 3-1
ГРУППА 2
Диего Шварцман – Давид Феррер 4-3
Диего Шварцман – Джон Иснер 3-1
ГРУППА 3
Стефанос Циципас – Фабио Фоньини 3-0
Фабио Фоньини – Фрэнсис Тиафо 4-3
Стефанос Циципас – Кеи Нисикори 3-0
Кеи Нисикори – Фрэнсис Тиафо 3-0
ГРУППА 4
Давид Гоффен – Люка Пуй 3-1
Александр Зверев – Люка Пуй 3-1
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Фото: Mutua Madrid Open.
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