Мадрид (кибертурнир). Циципас разгромил соперников, Надаль и Маррей выиграли свои матчи

Новости

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На виртуальном “Mutua Madrid Open” завершился первый игровой день.



ГРУППА 1

Рафаэль Надаль – Денис Шаповалов 4-3

Энди Маррей – Бенуа Пэр 3-1

ГРУППА 2

Диего Шварцман – Давид Феррер 4-3

Диего Шварцман – Джон Иснер 3-1

ГРУППА 3

Стефанос Циципас – Фабио Фоньини 3-0

Фабио Фоньини – Фрэнсис Тиафо 4-3

Стефанос Циципас – Кеи Нисикори 3-0

Кеи Нисикори – Фрэнсис Тиафо 3-0

ГРУППА 4

Давид Гоффен – Люка Пуй 3-1

Александр Зверев – Люка Пуй 3-1

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Фото: Mutua Madrid Open.

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