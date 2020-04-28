Сорана Кырстя: “Не могла поверить в свой камбэк в матче против Свитолиной”

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Во вторник Свитолина сыграет два матча на виртуальном турнире по теннису

Соперницей Свитолиной в первом матче виртуального турнира стала Кырстя

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В понедельник теннисистка выиграла оба своих матчах (против Йоханны Конты и Элины Свитолиной), а во встрече с украинкой уступала со счётом 0:2 по геймам и отыграла матчболы.

“Я даже не представляла, что я отыграла три матчбола. Я помню только один. Я сказала себе: “Сорана, если ты проиграешь в этом розыгрыше, то всё закончится”. Это был невероятный камбэк. Не могла в это поверить.

Я очень рада этой победе, потому что я знаю, что Элина очень хороша в этом, и тот факт, что я только неделю назад начала играть в PlayStation, очень много значит.

Для меня эти две победы стали приятным сюрпризом. Я дважды играла в четвертьфинале настоящего турнира в Мадриде, так что теперь можно сказать, что я это сделала в третий раз. Я постараюсь выйти в полуфинал хотя бы в виртуальном мире”.

Сегодня Кырстя проведёт третий матч в рамках группового этапа против Виктории Азаренко. С расписанием вторника на Mutua Madrid Open Virtual Pro можно ознакомиться здесь.



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Источник:

www.wtatennis.com

Фото: Getty Images.