Свитолина прогнозирует изменения в теннисе

Элина Свитолина прокомментировала возможные изменения в теннисе после возобновления сезона

#Свитолина

Источник – sport.ua.

После карантина в теннисе могут появиться новые правила.

Об этом рассказала украинская теннисистка Элина Свитолина.

“Мне кажется, немного. Возможно, добавятся какие-то новые правила. Возможно, болбои больше не будут приносить мячи. Не думаю, что после пандемии будет приветствоваться такой прямой контакт с атлетом.

Актуально: Свитолина выступила за объединение ATP и WTA.

Возможно, появятся какие-то ограничения и в общении спортсменов со зрителями – например, необходимость строго придерживаться определенной дистанции. Ходят и такие слухи, что, возможно, какое-то время мы будем играть без зрителей.

Конечно, будет очень печально видеть пустые трибуны, потому что когда играешь на большой арене с полным стадионом, испытываешь невероятные ощущения. Зрители придают силы и мотивируют выступать еще лучше”, – рассказала Свитолина.