ATP и WTA могут объединиться

Руководители ATP и WTA высказались об объединении туров

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Источник – isport.ua.

Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов могут объединить туры.

Об этом рассказали руководители организаций.

“Недавнее сотрудничество между руководством наших организаций только укрепило мою уверенность в том, что единственный вид спорта – это верный способ увеличить наш потенциал и оптимально представить его для зрителей на трибунах, в телевизионных трансляциях и в интернете. В связи с этим поддерживаю мнение игроков.

Теннис всегда в авангарде, когда речь заходит об объединении мужчин и женщин на крупных турнирах – это одна из наших сильных сторон. Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества и обсуждений с WTA аспектов нашего бизнеса”, – рассказал глава ATP Андреа Гауденція.