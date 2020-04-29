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Теннис

ATP и WTA могут объединиться

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Руководители ATP и WTA высказались об объединении туров

#ATP, #WTA

Источник – isport.ua.

Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов могут объединить туры.

Об этом рассказали руководители организаций.

“Недавнее сотрудничество между руководством наших организаций только укрепило мою уверенность в том, что единственный вид спорта – это верный способ увеличить наш потенциал и оптимально представить его для зрителей на трибунах, в телевизионных трансляциях и в интернете. В связи с этим поддерживаю мнение игроков.

Теннис всегда в авангарде, когда речь заходит об объединении мужчин и женщин на крупных турнирах – это одна из наших сильных сторон. Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества и обсуждений с WTA аспектов нашего бизнеса”, – рассказал глава ATP Андреа Гауденція.

Глава WTA Стив Саймон уверен, что объединение сделает теннис лучше.

“Я давно говорил, что мы сделаем наш спорт лучше, если будем работать вместе, и последние недели подтвердили это”, – сказал Саймон.

Напомним, Свитолина прогнозирует изменения в теннисе.

Источник: champion.com.ua
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