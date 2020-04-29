Фонд помощи, призовые и турниры без зрителей: глава ATP озвучил вопросы на повестке дня

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Андреа Гауденци дал интервью изданию Financial Times.



В общении с прессой Гауденци отметил, что теннисные организации близки к согласованию фонда поддержки игроков, о котором ранее заявляли все главные теннисные структуры. По словам главы мужской теннисной ассоциации, благодаря этим средствам финансовую помощь смогут получить до 400 игроков. «Никто не знает, как долго продлится этот кризис, поэтому это первый шаг», – отметил Гауденци.

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Глава ATP рассказал, что на повестке дня и более широкая картина: речь идет, в том числе, и о системе распределения призовых, которая требует пересмотра, и об объединении с женским теннисным Туром. По словам Гауденци, такой союз позволит сократить статьи расходов и оптимизировать операции внутри спорта.

Андреа Гауденци прокомментировал также возможность проведения соревнований без зрителей. Глава АТР подчеркнул, что отказ от той части дохода, которую можно получить при продаже билетов, возможен, поскольку в случае проведения турниров без зрителей все еще сохранятся действующие контракты тенниса с мировыми трансляторами и спонсорами.

«У нашего Тура здоровая бизнес-модель, поэтому в целом я уверен и настроен позитивно, – комментирует Гауденци источники дохода АТР. – Проблема для нас в том, что сейчас мы не можем играть. Как только у нас будет возможность вернуться и вновь играть, тогда однажды наш бизнес вновь сможет вернуться на сильные позиции».

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Источник:

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Фото: UbiTennis.

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