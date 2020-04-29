Мадрид (кибертурнир). Циципас, Маррей и Пэр вышли в четвертьфинал

Известны имена всех четвертьфиналистов на соревнованиях Mutua Madrid Open Virtual Pro.



По результатам второго игрового дня в группах определились игроки, которые заняли первое и второе места и прошли в следующий этап виртуального турнира.

ГРУППА 1

Энди Маррей – Рафаэль Надаль 3-0

Бенуа Пэр – Рафаэль Надаль 3-1

Энди Маррей – Денис Шаповалов 3-0

Бенуа Пэр – Денис Шаповалов 3-0

ГРУППА 2

Давид Феррер – Джон Иснер 3-0

ГРУППА 3

Фабио Фоньини – Кеи Нисикори 4-2

Стефанос Циципас – Фрэнсис Тиафо 3-0

ГРУППА 4

Давид Гоффен – Александр Зверев 3-0

Пары соперников в четвертьфинале: Энди Маррей – Александр Зверев, Диего Шварцман – Фабио Фоньини, Стефанос Циципас – Давид Феррер, Давид Гоффен – Бенуа Пэр.

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