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Теннис

Мадрид (кибертурнир). Циципас, Маррей и Пэр вышли в четвертьфинал

Евгений НикитюкНет комментариев
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Известны имена всех четвертьфиналистов на соревнованиях Mutua Madrid Open Virtual Pro.

По результатам второго игрового дня в группах определились игроки, которые заняли первое и второе места и прошли в следующий этап виртуального турнира.

ГРУППА 1
Энди Маррей – Рафаэль Надаль 3-0
Бенуа Пэр – Рафаэль Надаль 3-1
Энди Маррей – Денис Шаповалов 3-0
Бенуа Пэр – Денис Шаповалов 3-0

ГРУППА 2
Давид Феррер – Джон Иснер 3-0

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ГРУППА 3
Фабио Фоньини – Кеи Нисикори 4-2
Стефанос Циципас – Фрэнсис Тиафо 3-0

ГРУППА 4
Давид Гоффен – Александр Зверев 3-0

Пары соперников в четвертьфинале: Энди Маррей – Александр Зверев, Диего Шварцман – Фабио Фоньини, Стефанос Циципас – Давид Феррер, Давид Гоффен – Бенуа Пэр.

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Источник: btu.org.ua
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